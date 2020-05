von Christine Sahli

Nach einer wochenlangen Pause können die Gläubigen nun wieder Gottesdienst feiern, am Wochenende finden die ersten Gottesdienste allerdings mit Einschränkungen statt. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist begrenzt, in den katholischen Kirchen wird die Kommunion unter strengen Auflagen gefeiert, die evangelische Kirche verzichtet bis zum Erntedankfest auf die Feier des Abendmahls.

In der Pfarrei Bernau (Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr), die zur Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau gehört, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher in der Pfarrkirche St. Johann auf 48 begrenzt, um den Mindestabstand von zwei Metern einhalten zu können. Der Mindestabstand gilt nicht für Familien und Hausgemeinschaften. Ausgeschlossen von der Teilnahme an den Gottesdiensten sind Personen mit Krankheitssymptomen. Nicht vorgeschrieben, aber empfohlen wird das Tragen eines Mundschutzes.

An der liturgischen Gestaltung sind neben einem Pater maximal zwei Ministranten, ein Lektor sowie ein Organist beteiligt. Auf den Gemeindegesang wird ebenso verzichtet wie auf musikalische Beiträge von Chor und Orchester. Die Körbe für die Kollekte werden am Ausgang aufgestellt, die Weihwasserbecken bleiben leer. Daneben gelten weitere Regeln für den Gottesdienstbesuch. Auch in der Wallfahrtskirche in Todtmoos gelten diese Regeln, allerdings können hier 68 Gläubige an den Gottesdiensten teilnehmen (Gottesdienst Samstag 19 Uhr, Sonntag 9.30 Uhr und 11 Uhr).

Ein katholischer Gottesdienst findet heute, Samstag, in Menzenschwand um 19.15 Uhr und in Häusern um 18 Uhr statt. Am Sonntag wird es Messen in St. Blasien (Dom) und Hierbach jeweils um 10 Uhr und in Höchenschwand um 10.30 Uhr geben.

Evangelische Kirchengemeinde

Er freue sich, dass man als evangelische Kirchengemeinde Höchenschwand/Häusern wieder Gottesdienst mit den Menschen feiern könne, sagte Pfarrer Markus Wagenbach. Am Sonntag werde aber noch keinen Gottesdienst geben, es gelte zunächst die Modalitäten mit dem Kirchengemeinderat abzuklären. Sicher ist aber, dass aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht mehr als 20 Personen teilnehmen können. Da meist mehr als 20 Gottesdienstbesucher gezählt werden, werde man wahrscheinlich mit Anmeldungen arbeiten müssen, so Wagenbach.

Zu seinem Dienstbezirk gehört Todtmoos. Hier soll der erste Gottesdienst wieder am Pfingstsonntag gefeiert werden, weitere Gottesdienste sind jeweils für den letzten Sonntag eines jeden Monats geplant. Zur Verfügung stehen angesichts des Abstandsgebotes 15 Plätze in der Kirche und vier im Vorraum. Auch in Todtmoos wird man Anmeldungen entgegennehmen, bei zahlreichen Anmeldungen könne man gegebenenfalls einen zweiten Gottesdienst anbieten, sagte Diakon Jürgen Bendig. Auch in der evangelischen Christuskirche in St. Blasien wird am Sonntag erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert. Er beginnt um 10.30 Uhr.