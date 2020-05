von Christiane Sahli

Als Pfarrerin Renate Hartwig Anfang April in ihr Amt als Vakanzvertreterin in der evangelischen Christusgemeinde in St. Blasien eingeführt wurde, war das Gemeindeleben durch die Corona-Pandemie geprägt. Es waren also ungünstige Rahmenbedingungen, um mit der Arbeit zu beginnen. Ein glücklicher Umstand war für sie, dass ihr die Gemeinde bereits gut bekannt war, denn seit eineinhalb Jahren hielt sie immer wieder Gottesdienste in der Christuskirche.

Susanne Hartwig ist Pfarrerin in der Vakanzzeit in der evangelischen Kirchengemeinde St. Blasien. | Bild: privat

Dadurch habe man sich langsam kennengelernt und zueinander gefunden, das Verhältnis sei von gegenseitiger Sympathie geprägt, sagte sie. Sie fuhr fort, sie fühle sich in der Gemeinde und in St. Blasien sehr wohl. Und noch etwas anderes gefällt Renate Hartwig in St. Blasien: Die gelebte Ökumene, das selbstverständliche, unkomplizierte und gleichwertige Miteinander der Christen beider Konfessionen.

Geprägt waren die ersten Wochen der Amtszeit von Renate Hartwig durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Auf Gottesdienste habe man mehrere Wochen lang verzichten müssen, bedauerte sie. Aber man war kreativ und auch ohne Gottesdienste war die Kirche an Karfreitag und am Ostersonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag erklang Orgelmusik in der Kirche, ein Stein stand symbolisch für das leere Grab.

Am vergangenen Sonntag konnte nun der erste Gottesdienst unter Beachtung der Vorgaben der Landeskirche gefeiert werden. Dabei galt es, den erforderlichen Abstand einzuhalten, Sitzpolster markierten die Sitzplätze. Rund 30 Plätze standen zur Verfügung, 27 Gottesdienstbesucher waren gekommen, für die Jahreszeit ein überdurchschnittlich guter Besuch, sagte die Pfarrerin.

Kein Gesang

Auf den Gemeindegesang muss derzeit verzichtet werden, besonders bitter sei dies am vergangenen Sonntag gewesen, dem Sonntag Kantate. Aber die Organistin habe den Gottesdienst musikalisch einfühlsam gestaltet, es erklangen auch Choräle, die aber so gestaltet worden seien, dass sie nicht zum Mitsingen animierten.

Osterkerze

Statt an Ostern wurde nun an diesem ersten Gottesdienst nach der Zwangspause die Osterkerze erstmals entzündet, man habe damit ein besonderes Zeichen setzten wollen, wie wertvoll und wichtig es sei, nach dieser langen Zwangspause wieder Gottesdienst feiern zu können, erklärte die Pfarrerin. Die Dauer der Gottesdienste, während derer die Kirchentüren geöffnet bleiben müssen, ist auf 30 Minuten geschränkt.

Frohe Menschen

Es herrschte an diesem Sonntag eine nette, freundliche Atmosphäre, freute sich Pfarrerin Hartwig, man habe die Freude der Menschen, wieder gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, deutlich gespürt. Und die Reaktionen der Gottesdienstbesucher seien durchweg positiv gewesen, der Gottesdienst sei als würdig bezeichnet worden. Und nach dem Gottesdienst sei man noch zu Gesprächen vor der Kirche zusammengekommen – natürlich mit Abstand.

Pläne für Himmelfahrt

Auch an den kommenden Sonntagen wird es wieder Gottesdienste geben, auf den ökumenischen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt wird aber aus organisatorischen Gründen verzichtet. Um einen besonderen Akzent zu setzten, soll der Himmelfahrtsgottesdienst im Freien auf dem Platz vor der Christuskirche gefeiert werden, sofern es das Wetter zulässt. Ein besonderer Fall sind derzeit für Renate Hartwig Beerdigungen, dabei falle es besonders schwer, Vorgaben zu machen. Gerade der gemeinsame Gesang, auf den nun verzichtet werden müsse, sei bei Beerdigungen überaus tröstlich.

Kritik an der Landeskirche

„Ich würde mir mehr Eigenverantwortung wünschen“, sagte die Pfarrerin angesichts der strengen Vorgaben der Landeskirche. Sie wünsche sich mehr Zutrauen der Landeskirche zu den Menschen vor Ort als mündige Christen, einen anderen Stil mit Vorschlägen statt konkreter Vorgaben. „Im Rückblick auf den Lock-down bedaure ich es im Nachhinein, dass wir als einzelne Christen, als Kirchengemeinden und dann als Amtsträger und Kirchenleitung so schnell und im Prinzip wortlos unseren Verkündigungsauftrag, den wir von Jesus Christus haben und der dem systemrelevanten seelischen Heil der Menschen dient, den staatlichen Schutzmaßnahmen für das systemrelevante körperliche Heil untergeordnet haben“, sagte die Pfarrerin.