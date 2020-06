von Cornalia Liebwein

Das Patrozinium zu Ehren Herz Jesu mit Pater Josef Singer am Sonntag im Kirchlein in Schlageten war nicht nur ein Fest der Freude. Schweren Herzens verabschiedete Pfarrgemeinderat Marco Bach im Namen der Albtäler Pfarrgemeinde den beliebten Seelsorger nach neun Jahren in einen neuen Wirkungskreis. Er wird Ende Juli nach Neumarkt wechseln.

Betrübt sagte Marco Bach bei der Verabschiedung Singers, er stehe hier aus einem feierlichen, aber auch traurigen Anlass. „Ich möchte den feierlichen Rahmen nutzen, um unseren langjährigen Hirten unserer Pfarrgemeinde zu verabschieden“, sagte er, „Nach neun Jahren, in denen sie für uns hier im Albtal als Seelsorger tätig waren, verlassen sie uns nun leider.“

Gleichzeitig sprach Bach ein „Vergelt‘s Gott“ für Singers langjährigen und zuverlässigen Dienst in der Gemeinde aus. „Neben den offensichtlichen Aufgaben, wie die sonntäglichen Gottesdienste halten, haben sie auch lange Jahre die organisatorischen Dinge, wie beispielsweise bei feierlichen Anlässen die Planungen, geleitet. Auch die Betreuung und Begleitung der Pfarrgemeinderäte und des Gemeindeteams lag ihnen besonders am Herzen“, würdigte Marco Bach den Einsatz des Paters.

Mit mehreren Präsenten, unter anderem von der Albtäler Pfarrgemeinde, sagte Marco Bach dem Pater Lebewohl und hoffte: „Bestimmt werden wir uns noch über den Weg laufen bei den nächsten Gottesdiensten und der Verabschiedung im Dom, bevor sie uns endgültig verlassen.“

Pater Josef Singer bedankte sich herzlich für die Zeit in der Gemeinde. Er sei aber nicht aus der Welt, sagte er und verriet, dass ihn sein Weg in die Oberpfalz führe, nach Neumarkt zu den Niederbronner Schwestern ins Kloster St. Josef.