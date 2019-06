von Thomas Mutter

Was für Wanderer rund um St. Blasien vielleicht eher als verwunschener Geheimtipp gilt, muss sich nun einem deutschlandweiten Wettbewerb stellen: die Teufelsküche im Albtal steht aktuell als „Deutschland Naturwunder 2019“ auf der Internetseite der Heinz-Sielmann-Stiftung zur Wahl.

St. Blasien Bauflächen sind in St. Balsien rar – dagegen möchte Bürgermeister Adrian Probst etwas unternehmen Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Wort Albtal verbinden sich der Name der ehemals selbständigen Gemeinde, des heutigen Ortsteils von St. Blasien und die Bezeichnung für den langen, von der Alb durchflossenen Taleinschnitt der hiesigen Region. Dieses geographische Albtal birgt unmittelbar vor dem südlichen Tor des politischen Albtals eine romantische Naturschönheit mit dem vielleicht kurzfristig abschreckenden Namen Teufelsküche.

Wildromantisch ist die Teufelsküche im Albtal. | Bild: Thomas Mutter

Aber sogar Engel oder Engelchen in menschlicher Gestalt lieben diese neben der Landstraße in der Tiefe versenkte Küche, in welcher der Teufel gewirtschaftet haben könnte oder nach alten Legenden sogar soll. Der für die Geologie des Hotzenwaldes unverzichtbare Rudolf Metz („Geologische Landeskunde des Hotzenwaldes“, erschienen 1980) wehrt sich gegen den in Fremdenverkehrsprospekten vielfach anzutreffenden Begriff der „Gletschermühlen“.

Höchenschwand Ein Sommernachtstraum: Trachtenkapelle Höchenschwand lädt zum dreitägigen Kurgartenfest Das könnte Sie auch interessieren

Die wie von Riesenhänden in die Schlucht geworfenen Felsen erklärt er als „postglaziale Erosionsformen“, als Gesteinsabtragungen und -abschleifungen nach der Eiszeit. Die in mächtigen Blöcken aus Albtalgranit in der sogenannten Teufelsküche ruhende Felsgruppe mit Strudellöchern wäre eine prächtige Kulisse beispielsweise für die Oper „Der Freischütz“, wenn genügend Platz für eine Zuschauertribüne und der Abstieg in die wildromantische Schlucht massentauglich wäre. Aber dann hätte natürlich die einzigartige Stimmung dieses Naturidylls ihren Reiz verloren.

St. Blasien Klangerlebnisse der besonderen Art im Dom Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Meisterwerk „Die Heimfahrt des Andreas Kumlin“ hat der Dichter aus dem Albtal Richard Gäng diese zerklüftete untere Albtallandschaft, durch die sich Straße und Bach zwängen, wunderschön beschrieben und lebhaft vor Augen treten lassen. Zur Teufelsküche führt Gäng den Leser und wahrscheinlich nachfolgenden Wanderer so: „Von Niedermühle aus ist sie in wenig Zeit zu erreichen. Wenn man der Straße folgend die Stelle erreicht hat, da sich rechter Hand ein dünner Pfad durch Steine und Felsen über Grate und Schroffen zu der tief unten gurgelnden Alb hinabschlängelt, werden die Schatten der Bäume und Berge erst um einige Handbreiten weiter in der Tagesuhr gerückt sein. Verkrüppelte Tannen und sturmzerfetzte Föhren haben ihre Schlangenwurzeln in das granitene Gestein gebohrt.“

Lust auf mehr?

Dann den ganzen Text lesen oder am besten den Ort erleben, an dem in einer von Felsbrocken gebildeten und überdachten Nische angeblich der Teufel immer noch kochen soll. Der Mensch braucht wohl solche Legenden, um sich Wucht und Wirkung des Natur-Kraftaktes erklären zu können. Das Gurgeln und Rauschen der Alb, wovon Gäng noch schreibt, sind weitgehend verstummt, es fehlt an Wassermassen – mit Ausnahme kurzfristiger Sturzbäche von oben.

Herb-wilder Zauber

Ansonsten bleibt die Teufelsküche ein herb-wilder Zauber des an den Hochrhein vorrückenden Albtals. Ein handgeschriebener Zusatz auf einem offiziellen Wegschild weist darauf hin, dass sogar die Anhänger des hüllenlosen Sonnen- und Wasserbadens die Felsenklüfte für sich entdeckt haben. Da könnten sich dann zu den Engelchen möglicherweise auch Teufelchen gesellen.

Mystischer Ort

All das ist aber noch nicht allein der Grund, warum die Teufelsküche von Europarc Deutschland und der Heinz-Sielmann-Stiftung ausgesucht wurde. Die diesjährige Wahl zum Naturwunder steht unter dem Motto „Wilde Bäche und Flüsse“, und so heißt es auch hier: „Die Teufelsküche ist ein mystischer Ort mitten im Biosphärengebiet.“ Der Besucher der Website, auf der die Abstimmung läuft, erfährt aber auch, dass am und im „Mittelgebirgsbach mit flutender Wasservegetation“ einige besondere Tiere und Pflanzen leben, etwa Bachneunauge, Groppe, Gelbe Gauklerblume, Grünes Koboldmoos oder der Schwarzstielige Streifenfarn.