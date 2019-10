St. Blasien – St. Blasien hat sich im Laufe der Jahre nicht nur als beliebte Einkaufsstadt und hervorragender Erholungs- und Kurort einen Namen gemacht. Dank bester räumlicher Voraussetzungen, der Dom und der Festsaal in der ehemaligen Benediktinerabtei, hat sich die kleine Stadt im Südschwarzwald zu einem Ort für außergewöhnliche und hochkarätige Konzertveranstaltungen entwickelt und sich einen Ruf als Kulturstadt gemacht.

Bereits am Samstag, 5. Oktober, 16 Uhr, treten im Rahmen der St. Blasier Domkonzerte die fünf Sänger von Amarcord aus Leipzig im Dom auf. Olfram Latteke und Robert Pohlers (beide Tenor), Frank Ozimek (Bariton) sowie Daniel Knauft und Holger Krause (beide Bass) werden bei ihrem Konzert von Bernhard Marx an der Orgel begleitet. Unverwechselbarer Klang, atemberaubende Homogenität, musikalische Stilsicherheit und eine gehörige Portion Charme und Witz sollen die besonderen Markenzeichen von Amarcord sein. Das facettenreiche und breitgefächerte Repertoire umfasst Gesänge des Mittelalters, Madrigale und Messen der Renaissance, Kompositionen und Werkzyklen der europäischen Romantik und des 20. Jahrhunderts sowie A-­cappella-­Arrangements weltweit gesammelter Volkslieder und bekannter Songs aus Soul und Jazz.

Im Rahmen der Klosterkonzerte gastiert am Donnerstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, das Blockflötenquartett Flautando aus Köln im Festsaal in der ehemaligen Benediktinerabtei. Das renommierte Blockflötenquartett mit Katrin Krauß-Brandi, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen und Kerstin de Witt steht seit 29 Jahren für brilliantes Zusammenspiel auf hohem technischen Niveau, gepaart mit Temperament, Charme und Witz. So souverän, wie sich die vier Musikerinnen auf internationalem Parkett bewegen, so innovativ sind sie auch bei der Entdeckung neuer genreübergreifender Literatur. Mit großem Stilgefühl und Phantasie arrangieren sie Werke aller Epochen für ihre Besetzung, die nicht nur mit mehr als

40 Blockflöten verschiedenster Größe und Bauart aufwartet, sondern auch mit der vielgelobten Sopranstimme von Ursula Thelen eine weitere Facette erklingen lässt. Seien es feurige mittelalterliche Spielmannstänze, virtuose Barockkonzerte, wehmütige türkische Volkslieder oder aber ein dramatisches Chanson von Kurt Weill, Flautando Köln überrascht seine Zuhörer immer wieder mit nie Dagewesenem und begeistert Publikum wie Kritiker gleichermaßen.