von Christiane Sahli

Eine Institution geht in den Ruhestand: Im Rahmen des Pfingstfestes am Kolleg St. Blasien wurde Internatsleiterin Marlies Woerz nach 38 Jahren verabschiedet. Redner würdigten das Wirken von Marlies Woerz, der Landrat Martin Kistler die Medaille des Landkreises in Silber überreichte.

Drei Dinge zeichneten Marlies Woerz aus: Freude, Weisheit und Freundschaft, sagte Kollegsdirektor Klaus Mertes in seiner Laudatio. Freude am Leben, am Tanz, an der Geselligkeit – eine Freude, die nur sekundär pädagogisch motiviert sei. In ihrer Energie liege Selbstverständliches, was Marlies Woerz zu einer attraktiven Frau mache, fuhr Mertes unter dem Beifall der Versammelten fort.

Die Weisheit resultiere aus reflektierender Erfahrung; Herzensklugheit und ein „elefantöses“ Personengedächtnis zeichneten die Internatsleiterin aus. Die Freundschaft zwischen den Geschlechtern sei charakterisierend für Marlies Woerz, die Mertes als „zäh und nicht tot zu kriegendes Stehaufmännchen“ bezeichnete. Solcher Eigenschaften bedürfe es, um in einem traditionellen Jungeninternat ein Mädcheninternat aufzubauen.

Als Vorbild für die Schule, Internatsleiterin mit Empathie und Weitsicht und Identifikationsfigur, die den guten Ruf des Kollegs entscheidend mitgeprägt habe, würdigte Landrat Martin Martin Kistler Marlies Woerz. Für ihren, wie er sagte, großartigen Einsatz überreichte er ihr die Medaille des Landkreises in Silber.

Elternvertreter Norwin Leutrum von Ertingen beschrieb Marlies Woerz anhand der Buchstaben ihres Namens: W wie warmherzig, willensstark und werteorientiert, O wie offen, Orientierung gebend und Outfitbewusst, E wie extrem engagiert, R wie reflektiert, respektvoll und Z wie zuhörend, zupackend, zum Vorbild geeignet. Marlies Woerz, die der Elternvertreter als Menschenfreundin und Menschenversteherin charakterisierte, verstehe es, jungen Menschen Perspektiven zu vermitteln, sie sei durch ihr starkes Engagement ein Vorbild. Sie habe ihren Beruf nie nur ausgeübt, sondern gelebt: „Ihnen vertraut man die eigenen Kinder gerne an“.

Der Vorsitzende des Fördervereins des Kollegs, Georg Jahn, würdigte die scheidende Internatsleiterin als außerordentliche Persönlichkeit, die geräuschlos viele Entscheidungen des Fördervereins mitgeprägt habe. Immer sei es Marlies Woerz bei Entscheidungen, auch wenn diese schwierig gewesen seien, um das Wohl der Schüler gegangen, sagte Schulleiter Michael Becker, die „cura personalis“ habe für sie stets im Vordergrund gestanden. Und ihre Arbeitszeit sei „jenseits von Gut und Böse gewesen“. Als „seltene Spezies“ habe Marlies Woerz in einer Männerdomäne Fuß gefasst und fünf jesuitische Internatsleiter erlebt, so die Mitarbeitervertreterinnen Maria Kiefer und Stefanie Duttenhöfer.

Viel Lob gab es auch von Schülerseite. Mit ihrer liebevollen, herzensguten Art habe Marlies Woerz viele Menschen am Kolleg St. Blasien geprägt, sagten die Schülersprecher Alison Brändli und Leopold Buman. Über Generationen hinweg habe die Internatsleiterin Schüler zum Abitur und ins Leben begleitet und sei für jeden Schüler da gewesen. Bewunderung äußerten die Schüler für die fachliche und menschliche Kompetenz der Internatsleiterin.

Marlies Woerz ihrerseits dankte für das Vertrauen, das für sie das Wichtigste sei. Ihre Zeit am Kolleg St. Blasien sei nicht nur Beruf, sondern Berufung gewesen. Mit minutenlangen stehenden Ovationen verabschiedeten die Versammelten die Internatsleiterin. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Bigband unter Leitung von Klaus Weißenbach umrahmt.