St. Blasien vor 2 Stunden

Der Ostflügel des Internats in St. Blasien wird saniert

Eine Investition von bis zu 3,8 Millionen Euro steht im Kolleg St. Blasien an: Die Internatsschule will in den kommenden Jahren in drei Bauabschnitten den Ostflügel sanieren und modernisieren. Auf drei Etagen entstehen circa 60 neue Zimmer für Internatsbewohner.