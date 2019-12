von sk

Die DB Regio Bus weist in einer Pressemeldung auf den neuen Jahresfahrplan 2019/20 hin, der zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, in Kraft tritt. Dieser bringt eine Reihe von Änderungen mit sich. Die Kreisfahrpläne, die Anfang Dezember ausgeliefert werden, werden bei Bedarf an die Fahrgäste ausgegeben, teilt die DB Regio mit. Die Änderungen im Einzelnen:

Linie 7319 St. Blasien – Seebrugg

Die geänderten Taktzeiten der Dreiseenbahn werden laut DB Regio Bus am Bahnhof Seebrugg in Richtung Freiburg zu erheblich längeren Wartezeiten führen. Demnach können die Abfahrtszeiten der Linienbusse ab St. Blasien wegen eines großen Umsteigeknotens, aber auch aus Umlaufgründen nur unwesentlich später gelegt werden. Deshalb betrage die Umsteigezeit 34 Minuten. In der Gegenrichtung passe es wesentlich besser, hier werden die Umsteigezeiten nur sieben Minuten betragen. Im morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr habe man schlanke Zuganschlüsse in Richtung Freiburg. Sonntags fahren die Züge im 30 Minuten Takt, hier werden die Fahrgäste zeitnah in beide Richtungen umsteigen können.

Linie 7321 St. Blasien – Todtmoos

Der Tanzbus am Samstagabend von St. Blasien zur Todtmooser Diskothek Schwarzwaldspitze und zurück wird nicht mehr veröffentlicht, er verkehrt künftig als Sonderfahrt.

Linie 7342 Waldshut – Seebrugg

Die Fahrten dieser Linie sind an den neuen Fahrplan der Dreiseenbahn angepasst worden. In Seebrugg gibt es tagsüber auch hier 30 Minuten Umsteigezeit auf den Zug in Richtung Freiburg.

Neues Ferienkonzept Hotzenwald

Verbesserungen des vor einigen Jahren eingeführten vertakteten „Hotzenwald-Ferienkonzepts“ kündigt die DB Regio Bus für das neue Fahrplanjahr an. So bediene die Buslinie 7324.2 neuerdings die Teilstrecke Oberwihl – Albbruck im Zweistundentakt. Die Linie 7324.1 fährt künftig zweistündlich zwischen Oberwihl und Laufenburg. Dies sei eine neue Fahrbeziehung, die es bisher nicht gegeben hat. Die Linie 7330 wird künftig im Stundentakt (mit zwei Ausnahmen am Vormittag) zwischen Laufenburg und Hänner bedient. Hierzu gibt es neu eine Anschlussverbindung von Murg bis Niederhof Schule.