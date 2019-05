von Peter Umstetter

Auf der L 149 zwischen Bernau und St. Blasien kam es am Samstagnachmittag zu einer Kollision, bei der ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach Mitteilung der Polizei wollte ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Bernau kommend, nach links auf die L 146 in Richtung Menzenschwand abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang hat der Autofahrer laut Meldung der Polizei ein entgegenkommendes Motorrad übersehen, das in Richtung Bernau fuhr.

In der Folge kam es zur Frontalkollision, bei der der 57-jährige Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer wurde auf den Asphalt geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 19 000 Euro. Zur Beseitigung einer Ölspur war die Feuerwehr im Einsatz.