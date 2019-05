St. Blasien vor 1 Stunde

Architektonischer Spagat im Dom St. Blasien: Rückblick auf große Renovierung vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren begannen umfangreiche Renovierungsarbeiten am Dom in St. Blasien. Ziel, war es, Anklänge an den einstigen Gerbert-Dom zu schaffen und zugleich einen mutigen, nachkonziliaren Schritt in die Moderne zu wagen.