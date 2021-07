von Rolf Reißmann

Ein halbes Jahrhundert schon gehört Dossenbach verwaltungsrechtlich zu Schwörstadt. „Ortsteil“ ist in Baden-Württemberg die korrekte Bezeichnung für dieses Zugehörigkeitsverhältnis. Kurt Vollmer ist einer der wenigen Einwohner, der für Dossenbach damals Vieles mit besprochen und Etliches geregelt hat.

Darum wurde Dossenbach eingemeindet

Bei der Eingemeindung von Ortschaften denken wohl die meisten Einwohner unseres Landes an die Kommunalreform in der Mitte der 1970er Jahre. Doch im Fall von Dossenbach gab es einen ganz anderen Grund. Als nämlich 1969 der langjährige Bürgermeister von Dossenbach, Karl Dauenhauer, in den Ruhestand ging, fand sich einfach kein Nachfolger. Niemand aus dem Ort wollte für dieses Amt kandidieren.

In jenen Jahren war in Schwörstadt Egon Witzig Bürgermeister. Als wieder einmal drüber diskutiert wurde, dass für Dossenbach dringend eine Lösung gefunden werden sollte, entstand die Idee, dass doch der Schwörstädter Bürgermeister das Dorf auf dem Berg gewissermaßen als Zweitgemeinde mit übernehmen sollte.

Einen Tag in Dossenbach, den anderen in Schwörstadt

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums stand dieser Lösung nichts entgegen, und somit war Egon Witzig Oberhaupt in zwei Orten, jeweils einen Tag in der Woche „regierte“ er in Dossenbach, einen eigenen Ortschaftsrat gab es noch nicht. Dann kam die Kommunalreform im Lande voran. Zunächst wurde auf Freiwilligkeit gebaut.

Die Dossenbacher wurden hellhörig, denn für diesen Schritt waren Prämien angekündigt. Einige Einwohner tendierten zwar mehr nach Schopfheim, aber schließlich überwogen doch die ganz pragmatischen Argumente und Dossenbach ging verwaltungsmäßig ab 1. Juli 1971 zu Schwörstadt. Immerhin 300.000 Mark gab es damals als Förderbeitrag, damit konnte der neue Hochbehälter errichtet werden.

Kurt Vollmer war erster Ortsvorsteher in Dossenbach. Er erinnert sich an die Eingemeindung. | Bild: Rolf Reißmann

Das änderte sich erst am Ende der 1980er Jahre, als Artur Bugger als Bürgermeister ins Amt kam. Die Dossenbacher strebten nach etwas mehr Autonomie, wollten, dass die kleinen Alltagsprobleme vor Ort entschieden werden können. Dann kam es zur Wahl eines Ortschaftsrates und eines Ortsvorstehers. In diese Funktion gelangte Kurt Vollmer 1990.

Andere Variante Viele der jüngeren Einwohner wissen gar nicht, dass Dossenbach und Schwörstadt einst getrennte Orte waren. Das ist ja wohl das beste Zeichen für eine gelungene Fusion. Wäre dieser Schritt 1971 nicht gegangen worden, wären wohl einige andere Varianten denkbar gewesen, aber vielleicht mit etwas mehr Druck von außen. Hätte sich Dossenbach doch Schopfheim zugewandt, wäre die Eingemeindung von Schwörstadt nach Rheinfelden durchaus sinnvoll erschienen, denn immerhin ist es kleiner als Herten. Übrigens hat Dossenbach inzwischen mehr als 500 Einwohner, nicht zuletzt durch den Bezug des neuen Wohngebietes Zohlen vor wenigen Jahren.

Als bodenständiger Einwohner kannte er Sorgen und Wünsche der Einwohner sehr genau, er wusste aber auch, was er in Schwörstadt für den oberen Ortsteil gewinnen kann. Größter Erfolg war in den 1990er Jahren der Bau des Bürgersaals. „Sicherlich gab es bei der Fusion auch Skeptiker, aber die haben schnell verstanden, dass für Dossenbach der Zusammenschluss nur von Vorteil war“, erinnert sich Vollmer. „Wir hatten doch nichts, alleine hätten wir viele Wünsche der Bürger nicht erfüllen können.“

19 Jahre lang blieb Vollmer im Amt, bis er, damals fast 70 Jahre alt, 2009 zurücktrat. Ihm folgte Arndt Schönauer, inzwischen wurde er zweimal wiedergewählt. Er bewertet den Zusammenschluss ebenfalls als sehr gelungen. „Einstige Abneigungen sind längst gewichen, wir finden sowohl im Gemeinderat als auch im Ort immer Gehör mit Dossenbacher Ideen und Anliegen“, ist seine Erfahrung.