Schwörstadt vor 1 Stunde

In einem ungenutzten Stockwerk der Schule am Heidenstein soll ein Kindergarten eingerichtet werden

Mit dem Bau von Kindergartenräumen im Obergeschoss der Schule am Heidenstein könnten gleichzeitig Mängel im Brandschutz behoben werden, so dass in das ungenutzte Stockwerk wieder Leben einziehen kann. Diese Pläne stießen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats jedoch nicht nur auf Wohlgefallen.