Im Rheinschwimmbad in Schwörstadt könnte schon im kommenden Winter ein Eislaufvergnügen stattfinden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verkündete Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat einen entsprechenden Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung, wonach der Gemeinderat einem entsprechenden Nutzungsantrag des Freibadbetreibers zugestimmt habe.

Auf Nachfrage bei der Badewasser Service GmbH in Ringsheim bestätigte Raffael Mayer den Wunsch der Betreiberfirma, im Winter auf der Oberfläche des Schwimmbeckens eine Eislaufbahn installieren zu wollen. Man sei jedoch erst in den Vorplanungen, so der Mitarbeiter der Firma. Dennoch bestätigte er, dass es schon im kommenden Winter losgehen soll.

Hinsichtlich Fragen zur Technik sagte er, dass man auf dem Schwimmbecken spezielle Kunststoffplatten installieren wolle, um auf diese Weise eine Ersatzeisschicht zu schaffen, auf der man dann eben Schlittschuh laufen könne. Raffael Mayer fügte an, dass man mit dieser Technik rein theoretisch auch im Sommer Schlittschuhlaufen könne.