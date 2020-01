von Heinz Vollmar

Zahlreiche Workshops in den Wintermonaten sowie das An- und Abfischen bestimmten wie auch das Königsfischen die Arbeit im Fischerverein Schwörstadt im vergangenen Jahr. In der Hauptversammlung erinnerte Vorsitzender Rainer Mertel an einige Aktivitäten des vergangenen Jahrs, etwa an den Forellenverkauf oder an Arbeitseinsätze rund ums Vereinsdomizil am Sendbachweiher.

Als vollen Erfolg bezeichnete er die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde sowie die Jugendkooperation mit der Grundschule in Schwörstadt. Im Rahmen dieser Partnerschaft trage man wichtigen Umweltaspekten Rechnung. Hinsichtlich des Vorbereitungslehrgangs auf die Fischereiprüfung teilte der Vorsitzende mit, dass 46 Personen daran teilnahmen, drei Personen hätten die Prüfungen nicht geschafft. Der theoretische Teil der Prüfungen werde in Zukunft im Gasthaus „Hirschen“ in Dossenbach stattfinden, während der Praxistag auf dem Vereinsgelände stattfindet.

Jugendarbeit ausbauen

Im aktuellen Jahr stehen nun Reparaturen an den Schiebern der Forellenteiche am Sendbachweiher an. Diese seien fast alle defekt. Die Mitglieder rief Mertel auf, sich vermehrt an den Arbeitseinsätzen und den Aktionen im Fischerverein zu beteiligen. Weiter intensiviert werden soll auch die Jugendarbeit im Verein und im Rahmen der Jugendkooperation mit der Grundschule in Schwörstadt.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Rainer Mertel, 1. Kassierer Bernd Lambrecht, Beisitzer Eberhard Mulflur und Dennis Gerdes und Kassenprüfer Maurizio Pietrangelo. Hanspeter Kist wurde für 40-jährige Vereinstreue geehrt. Eberhardt und Christopher Mulflur sowie Nikolay Bittermann wurden für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.