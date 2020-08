von Nicolai Ernesto Kapitz

Das Containerdorf beim Fahrnauer Friedhof wird neu belebt: Ab kommendem Montag werden hier wieder 48 Flüchtlinge leben. Wie die Stadt Schopfheim und der Landkreis Lörrach am Donnerstag bei einem Pressegespräch erklärten, wird der Kreis die Gemeinschaftsunterkunft für die Unterbringung von jungen Männern vorwiegend aus Afrika nutzen. Die Dauer der Nutzung ist zumindest vorerst auf ein Jahr begrenzt.

„Es kommt wieder Leben in den Bläsiweg“ – so kommentierte Bürgermeister Dirk Harscher die Pläne beim Termin am Donnerstag. Die Stadt hatte bekanntermaßen auf den Rückbau des Containerdorfs mit seinen 64 Wohnplätzen verzichtet – eben um auf solche Bedarfsfälle reagieren zu können, wie es nun eingetreten ist. Der Landkreis, so erklärte Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella vom Landratsamt, müsse für die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße in Rheinfelden dringend neue Räume suchen. Denn die dortige alte Tennishalle sei inzwischen niemandem mehr zumutbar. Noch in diesem Jahr sollen die rund 80 Bewohner auf andere Standorte aufgeteilt und die Unterkunft aufgelöst werden. Und so nahm der Kreis das Angebot der Stadt Schopfheim dankend an, das seit Monaten leerstehende Containerdorf in Fahrnau nun mit insgesamt 48 Flüchtlingen neu zu belegen.

Die neuen Bewohner sollen hier vorerst ein Jahr bleiben können, der Vertrag endet am 31. August 2021. „Wir sind der Stadt Schopfheim unheimlich dankbar für diese Möglichkeit“, so die Sozialdezernentin. Das spare dem Kreis hohe Kosten. Bis in einem Jahr möchte der Kreis an anderer Stelle eine dauerhafte Lösung schaffen.

Bei den neuen Bewohnern handelt es sich laut Elke Zimmermann-Fiscella um alleinstehende junge Männer vorwiegend aus Afrika – und meist in laufenden Asylverfahren mit schlechter Bleibeperspektive. Dass das mitunter Konfliktpotenzial bietet, ist den Verantwortlichen klar. Die Polizei war in der Rheinfeldener Römerstraße mehrfach zu Besuch. Deshalb soll in Fahrnau ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr ein Auge auf die Situation haben. Außerdem gibt es – auch coronabedingt – nun einen Zaun rund um das Gelände und es wird eine Einlasskontrolle geben. Vor Ort wird es einen festen Einrichtungsleiter geben, Hausmeister werden bei Bedarf angefordert. Dafür, das Containerdorf auch wieder mit einem sozialen Leben auszustatten, zeichnet einerseits die Caritas verantwortlich, die zwei Betreuerinnen stellt. Andererseits haben sich die beiden Schopfheimer Organisationen Schopfheim hilft und der Arbeitskreis Integration (AKI) eingeschaltet – „ein echtes Pfund“, wie Bürgermeister Harscher kommentierte. Michael Straub vom AKI kündigte auch sofort an, Kontakt mit den neuen Bewohnern aufzunehmen. Angedacht sind zum Beispiel Deutschkurse, „denn die Herrschaften haben inzwischen verstanden, dass es hier ohne Deutsch ganz, ganz schwer wird“, so Straub. Es soll aber auch dafür gesorgt werden, dass die jungen Männer einen geregelten Tagesablauf und Bewegungsmöglichkeiten – zum Beispiel Basketball oder Volleyball – bekommen.

Wenn die Nutzungsvereinbarung mit dem Landkreis Ende August 2021 abgelaufen ist, will die Stadt an ihrem ursprünglichen Plan festhalten und die Container endgültig abbauen. Das war eigentlich schon beschlossene – und den Anwohnern auch versprochene – Sache gewesen, bis der Gemeinderat im Mai angesichts der wieder steigenden Flüchtlingszahlen entschied, die Container doch weiter für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzbar zu halten. Es hatte sich Anfang des Jahres abgezeichnet, dass die Flüchtlingsströme wieder zunehmen könnten. Im Übrigen, so Bürgermeister Harscher, müsse man die Situation auch in einem Jahr wieder neu bewerten. Falls sich dann der Bedarf ergebe, könnte das Containerdorf noch länger stehen.

Der Arbeitskreis Integration sucht Menschen, die sich als Lehrer am Deutschunterricht für Flüchtlinge beteiligen wollen. Info und Kontakt im Internet:

http://www.integration-schopfheim.de