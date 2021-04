von André Hönig

Corona ist beileibe nicht das einzige Thema, das in Schopfheim diskutiert wird. Ob Verkehr in der Innenstadt, die Zukunft des Schweigmatt-Bades oder der Verkauf der Uehlin-Häuser – in nächster Zeit wird der Gemeinderat in einigen Fällen Entscheidungen treffen. Wir wollten wissen, wie die Schopfheimer darüber denken und haben eine Telefonumfrage zu wichtigen Themen gemacht. 188 Personen gaben verwertbare Antworten ab.

Maskenpflicht-Kontrolle

Kontrolliert das Ordnungsamt zu scharf oder zu lasch? Rückmeldungen von Lesern in den vergangenen Monaten ergaben ein uneinheitliches Bild. Manche monierten, dass das Ordnungsamt zu wenig präsent sei, andere wiederum fanden, dass es an Fingerspitzengefühl mangle – nicht zuletzt nach dem Bußgeld für Marktbeschicker Gerhard Brombacher. Tatsächlich tendiert jedenfalls bei der Umfrage eine Mehrheit dazu, dass die Stadt die Corona-Maskenkontrolle genau richtig handhabe (33 Prozent). Immerhin 23,4 Prozent sind der Meinung, dass zu wenig kontrolliert wird. Die wenigsten glauben, dass das Ordnungsamt zu penibel ist. Allerdings ist die Aussagekraft eingeschränkt. Speziell bei dieser Frage haben auffällig viele Personen keine Angaben gemacht – 32,4 Prozent.

Autofreier Marktplatz

Ein autofreier Marktplatz – das ist seit Jahren eine Forderung der Grünen-nahen Bürgerinitiative „Attraktive, verkehrsfreie Innenstadt“. Tatsächlich aber ist eine klare Mehrheit der Befragten (45,7 Prozent) dafür, beim Marktplatz alles so zu belassen, wie es jetzt ist – also vornehmlich diesen als Parkplatz nutzen, jedoch punktuell an Markttagen oder für Events wie den Sommersound zu sperren. Für Autofreiheit sind allerdings auch immerhin 30,9 Prozent. Eine Kompromisshaltung – erst das Umfeld attraktiver und dann den Marktplatz autofrei machen – vertreten 20,7 Prozent.

Ein autofreier Marktplatz? Dieses Bild befürwortet eine Mehrheit nur für einzelne Anlässe. | Bild: Foto: Erich Meyer

Fußgängerzone in der Hauptstraße

Es ist das umstrittene Dauerthema schlechthin. Die einen sind für eine Fußgängerzone, die anderen wollen die Hauptstraße offen halten. Die Stadt steuert da seit Jahren einen Zwischenkurs – perspektivisch soll Tempo 7 eingeführt werden, wenn die Verkehrszahlen genügend runtergedrosselt sind und Tempo 7 rechtlich angeordnet werden kann. Allerdings zeigt das Ergebnis der Befragung, dass dieser Weg im Vergleich weniger Befürworter hat (27,1 Prozent) als eine klare Fußgängerzonenlösung (36,2 Prozent) oder ein Belassen der Ist-Situation, ergänzt um kurzzeitige Sperrungen etwa an Marktsamstagen (35,6 Prozent).

Uehlin-Häuser

Jetzt am kommenden Montag soll der Gemeinderat beschließen, dass die Uehlin-Häuser erneut zum Verkauf ausgeschrieben werden. Die Erfolgsaussichten scheinen dieses Mal ungleich besser zu sein, weil das Eckgebäude nicht mehr erhalten werden muss, sondern abgerissen werden darf. Die Stadt will verlangen – so sieht es die Sitzungsvorlage vor – dass ein Käufer mindestens 250.000 Euro bietet, ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept vorlegt sowie zur Erinnerung an Johann Georg Uehlin, den ersten Zeitungsherausgeber, eine Infotafel aufhängt und im Erdgeschoss eine Druckmaschine aufstellt. Die Fassade hingegen wird nicht speziell erwähnt, obwohl es in den Vorjahren immer wieder Vorschläge gab, bei einem Abriss der alten Häuser diese zu rekonstruieren. Tatsächlich fänden es immerhin 32,4 Prozent der Befragten gut, wenn die Stadt es zur Vorgabe machen würde, dass ein Neubau zumindest an das Ursprungsgebäude erinnert. Nur 24,5 Prozent hingegen sind dafür, dass die Fassade sogar erhalten bleiben soll. Eine Mehrheit indes (36,2 Prozent) ist dafür, einem Investor nicht zu viele Vorgaben zu machen.

Finger weg vom Schweigmatt-Bad: Eine deutliche Mehrheit ist gegen eine Schließung. | Bild: Angelika Schmidt

Schwimmbad Schweigmatt

Die Stadt Schopfheim ist finanziell klamm und muss vor allem bei den laufenden Kosten sparen. Immer wieder taucht da in der Debatte das Schwimmbad Schweigmatt auf. Ist es ein Luxus, sich zwei Bäder zu gönnen? Die Antwort der Befragten jedenfalls ist eindeutig: Finger weg vom Schwimmbad Schweigmatt – das sagen 72,3 Prozent. Nur 18,6 Prozent können sich vorstellen, das Bad aus finanziellen Gründen zu opfern.

Bauen in Schopfheim

Wird in Schopfheim zu viel gebaut? Wird das Falsche gebaut? Was soll noch gebaut werden und wo? Darüber wird immer wieder diskutiert. Die Grünen etwa sind dafür, nur noch wenig bis keine Neubaugebiete mehr auszuweisen. Eine ganz radikale Vorgehensweise, etwa nur noch Baulücken zu bebauen, fänden allerdings nur 14,3 Prozent der Befragten gut. Überhaupt kommen einseitige Trends nicht gut an. Den Fokus hauptsächlich auf sozialen Wohnungsbau zu richten, befürworten 16,45 Prozent, noch weniger sind für das Gegenteil – Einzel- und Doppelhäuser für Familien (11,7 Prozent). Einen Mix aus beiden befürworten hingegen mit 52,9 Prozent die meisten.