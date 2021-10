von Yvonne Rünzi

Man konnte sich nicht ganz entscheiden: Strahlte die Sonne mehr oder waren es die glücklichen Initiatoren des Sagenwegs? Hubert Pohl, Vorsitzender des Tourismus-Vereins Kleines Wiesental, war die Freude deutlich anzusehen, den Sagenweg zwischen Tegernau und Wies nach langer Planung und Umsetzung eröffnen zu können.

„Der Weg hat mehrere Bedeutungen für mich“, berichtete auch Bürgermeister Gerd Schönbett. „Es ist auch ein Symbol für die Einheitsgemeinde.“ Es wird eine Verbindung zwischen Tegernau und Wies hergestellt, die es so nicht gab. Für Einheimische und Gäste wurde eine neue Attraktion im Kleinen Wiesental geschaffen, „von der die Gemeinde in der Zukunft profitieren wird“. Er bedankte sich für das „unermüdliche Ehrenamt“, die zeigt, dass man mit Beharrlichkeit gemeinsam viel erreichen kann und hofft, dass andere animiert werden, es dem Tourismusverband gleich zu tun.

Eine Schrecksekunde bleibt Gerd Schönbett allerdings unvergessen. Im Jahr 2019 bei einer größeren Sitzung im Landratsamt erklärte Hubert Pohl recht stolz, dass 95 Prozent des Sagenwegs fertiggestellt seien. Nur: „Das Ganze ohne eine einzige Genehmigung.“ Im Nachhinein, mit allen erforderlichen Genehmigungen im Gepäck, kann man die Situation mit Humor nehmen.

Die Geburtsstunde des Sagenwegs geht auf das Feuer zur Sonnenwende im Jahr 2015 in Sallneck zurück. Beatrice Kaltenbach-Holzmann trug die Sage der Schweizermühle an der Köhlgartenwiese vor und die Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg ließ den Vorstand nicht mehr los. So wurde beschlossen, einen Wanderweg anzulegen und neben der Schweizermühle auch der Mühle am Sägegrund und der Geschichte von der Kräuterfrau aus Wies eine Bühne zu bieten.

So entstand ein rund 5,4 Kilometer langer Weg, der mit zehn Tafeln nicht nur die drei Sagen erzählt, sondern auch die kulturellen Begebenheiten zu Beginn der Besiedlung des Kleinen Wiesentals. Etwa auf der Hälfte der Strecke lädt am Stauweiher ein Rastplatz mit Grill zum Verweilen ein, ein Weidentunnel wurde gepflanzt, Quellen zu erfrischenden Brunnen gefasst, Geländer aufgestellt, Brücken und Stege angelegt.

Möglich wurde das Projekt auch, weil alle Eigentümer von Grundstücken ihr Einverständnis gaben, dass der Weg ihr Land kreuzen dürfe. Das Team der Helfer war international, denn über eine Online-Plattform fanden auch Arbeitswillige aus Südamerika, Italien, Frankreich, Niederlande und Spanien den Weg ins Kleine Wiesental. „Die Arbeitssprache war mal Französisch, mal Englisch“, berichtet Hubert Pohl. „Wir haben auch einen Wegweiser auf Mandarin.“ Schlechtes Wetter und auch Corona hielten den Tourismusverein nicht auf. Bänke, Tische, unzählige Wegweiser und einen Teil der Tafeln wurden in Handarbeit hergestellt. Die liebevoll gestalteten Bilder wurden von der Künstlerin Nicole Plietzsch aus Hausen geschaffen, die wunderschönen Holzskulpturen entlang des Weges wurden vom Holzbildhauer Ingo Rümmele aus Zell geschnitzt.

Der Sagenweg ist bereits als zentrale Talverbindungsachse im Netz der Schwarzwaldwanderwege aufgenommen. Die ersten Schilder sind angebracht, die richtige Richtung ist leicht am „Sagenspecht“ zu erkennen. „Was ihr hier in Sachen Naturschutz habt einfließen lassen, zeichnet den Sagenweg aus“, lobt auch Jan-Hendrick Faßbender vom Biosphärengebiet Schwarzwald, das dem Tourismusverein von Anfang an zur Seite stand. Auch wenn der Sagenweg nun eröffnet ist, so ist das Projekt noch lange nicht zu Ende: Künftig sind jährliche Projekte mit Kindern und Familien geplant.

Schon am Samstag, 16. Oktober, wird Pohl eine erste Wanderung anbietet. Zum Abschluss der „Hinterwälderwochen“ beginnt bei der Sennhütte Schwand eine rund 11,5 Kilometer lange Wanderung entlang des Sagenwegs. Die Teilnehmer werden mit einem „Veschper-Säckli“ mit heimischen Spezialitäten versorgt werden.

Der Abschluss der Eröffnungswanderung am Freitag fand indes beim Dorfgemeinschaftshaus Wies statt – 300 Bilder dokumentierten die Arbeitsleistung der vergangenen fünf Jahre.