von Hans-Jürgen Hege und Nicolai Kapitz

Seit ein paar Tagen ist Zell um vorläufig einen Corona-Testplatz reicher: Zwischen dem Reisebüro Heizmann und dem Bahnhof hat der private Betreiber Dominik Bäni aus Rickenbach einen Container aufgestellt, in dem von sofort an vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) „bestens geschulte“ Mitarbeitende kostenlose Corona-Schnelltests durchführen. Derweil reagiert die Stadtverwaltung auf Fragen zu den Corona-Eintrittsbedingungen im Freibad: Auch hier soll ein Test-Container aufgestellt werden.

Täglich von 12 bis 19 Uhr können sich Menschen in dem neuen Testcontainer kostenlos auf eine Infektion untersuchen lassen. Nach Lörrach steht damit in Zell – mit dem Landratsamt abgesprochen und von den Gesundheitsbehörden genehmigt – der zweite von acht Test-Containern. Und das, da ist sich Bürgermeister Peter Palme sicher, kommt seinem Wunsch entgegen, das Rote Kreuz in Sachen Tests spürbar zu entlasten. Nachdem Palme die rechtlichen Voraussetzungen zur Stadtortgenehmigung mit dem Landratsamt geklärt hatte, zeigte er sich „sehr erfreut“ über die willkommene Unterstützung durch den Rickenbacher Automatenaufsteller, der auf diese Weise sein Geschäft erweitert, und betont, dass die Tests vom Land bezahlt werden. Das Angebot wolle er beibehalten, „solange es uns die Regierung erlaubt“, versicherte Palme. Weitere Standorte hat Dominik Bäni bereits im Visier. Zwei Container werden demnächst bei den Freibädern in Schopfheim und in Schönau aufgestellt.

Auch für das Freibad, das am 1. Juni öffnen soll, könnte ein Test-Container aufgestellt werden. | Bild: Martin Klabund

Und einer wird wohl bald schon beim Freibad in Zell zu finden sein, denn Peter Palme hat bereits signalisiert, dass sich dieser zusätzliche Standort in der Stadt wegen der Vorschrift, Badbesucher einmal täglich zu testen, geradezu aufdränge. Die Verwaltung sei dann nämlich in der Lage, flexiblere Badöffnungszeiten anzubieten, was natürlich vor allem den Badegästen zugutekäme.

Die Stadt reagiert damit auch auf Anfragen von Badegästen: Ein Bürger hatte in einem Schreiben zum Beispiel die Bedingungen kritisiert, unter denen Besucher ins Freibad eingelassen werden. Ohne Impfschutz müsse sich ein Dauerkarten-Inhaber „x-fach pro Woche testen lassen“. Außerdem stellt der Dauerkartenbesitzer die Kontrollmaßnahmen an der Freibadkasse in Frage: „Da kommen ja bei geringeren Besucherzahlen noch höhere Personalkosten auf das Freibad zu. Ein typischer Rohrkrepierer.“ Er fordert die Stadtverwaltung auf, die geltende Verordnung „mit allen erdenklichen und vereinten Kräften auf das Niveau des letzten Jahres zu verändern“. Die Gefahr einer Ansteckung sei im Freien „nahezu ausgeschlossen“.

Die Stadtverwaltung verweist in einer Antwort auf die geltende Coronaverordnung des Landes, an die sich auch die Stadt Zell strikt zu halten habe: „Leider gibt es derzeit viele Regularien und Vorschriften, welche auch wir nicht zu 100 Prozent nachvollziehen können, jedoch müssen wir uns daran halten und sind gezwungen, diese Verordnungen des Landes durchzusetzen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stadt prüft nun auch aus diesem Grund die Aufstellung eines Test-Containers am Freibad.