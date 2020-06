von Dirk Sattelberger

Für die diesjährige Motorradsaison führt das Polizeipräsidium Freiburg Maßnahmen nach einer speziellen Konzeption durch, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Bis zum Ende der Saison sollen Spezialisten der Verkehrspolizei und Beamte der örtlichen Polizeireviere schwerpunktmäßig am Wochenende auf solchen Strecken präsent sein, die in der Vergangenheit am höchsten mit Motorradunfällen belastet waren. Dazu zählt die L151 bei Präg, an der am Pfingstmontag kontrolliert wurde.

Das vergangene Wochenende bot für Motorradfahrer ideale Bedingungen, weshalb die Polizei an den Motorradstrecken präsent war. Am Pfingstmontag kontrollierte der Verkehrsdienst Weil am Rhein an der Strecke von Todtnau zum Hochkopf. Insgesamt waren trotz bestem Wetter an diesem Tag verhältnismäßig wenige Motorräder unterwegs, teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Zehn Motorräder wurden so schnell gemessen, dass ein Eintrag ins Punkteregister fällig wird. In zwei Fällen müssen die Fahrer mit Fahrverboten rechnen. Auch Straftaten wurden festgestellt: Ein Motorradfahrer besaß keinen Führerschein und bei einer Maschine war die Lesbarkeit des Kennzeichens beeinträchtigt, weil es falsch angebracht war (Kennzeichenmissbrauch). Ein Motorradfahrer flüchtete, als er wegen zu hoher Geschwindigkeit in die Kontrollstelle gewunken werden sollte – der Halter konnte jedoch ermittelt werden, so die Polizei. Bei einer Maschine konnten technische Veränderungen nachgewiesen werden, die zu erhöhten Motorengeräuschen geführt hatten.

Von Anwohnern und Passanten seien die Maßnahmen durchweg positiv aufgenommen worden. „Viele Menschen kamen persönlich auf Polizeibeamte zu und bedankten sich für die Kontrollen“, heißt es in der Mitteilung. Mindestens bis Oktober sind an jedem Wochenende solche und ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

Die Lärmbelastung im Gletscherkessel Präg durch Motorradfahrer ist ein seit vielen Jahren heiß diskutiertes Thema. Durch die besondere Akustik der Kesselform könne man ein Motorrad rund 15 Minuten lang hören, so die Bürger. Laut wird es in Präg vor allem, wenn Motorradfahrer den Ort auf der L 151 Richtung Todtmoos verlassen, denn auf der steilen, kurvenreichen Strecke werde gerne mal kräftig die Drehzahl hochgeschraubt. 2009 hat sich die „Bürgerinitiative Präg gegen Motorradlärm und Raserei“ gegründet. Auf ihr Engagement zurück geht das seit März dieses Jahres installierte Motorrad-Lärmdisplay oberhalb von Todtnau-Präg Richtung Hochkopf. Mit dem neuen Gerät sollen sportliche Motorradfahrer zu mehr Rücksicht motiviert werden, so werden sie etwa mit einem grünen „Danke“ auf schwarzem Monitor für moderate Geschwindigkeiten beim Verlassen des Präger Tals belohnt. Finanziert wurde das Display vorwiegend mit Fördermitteln des Landes und des Landkreises. 2019 kamen im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg 13 Menschen bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorrädern ums Leben. 197 Schwerverletzte wurden in der Unfallstatistik gezählt. Neben der Verkehrsüberwachung sieht die neue Motorradkonzeption präventive Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit vor – allerdings sei dies in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt umsetzbar.

Tipps für Motorradfahrer im Internet:

http://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/motorrad/