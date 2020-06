von André Hönig

Pack die Badehose ein: Dieses Liedchen darf in Schopfheim angestimmt werden. „Wir werden das Freibad definitiv öffnen“, verspricht Bürgermeister Dirk Harscher. Angepeilter Eröffnungstermin ist der 29. Juni. Mit dem Bad-Betreiber seien die Konditionen ausgehandelt. Zwar muss der Gemeinderat noch am 22. Juni zustimmen – im Grundsatz aber hätten die Fraktionen Zustimmung signalisiert. Badegäste werden ihre Tickets vorab im Internet erhalten. Die Kosten für ein Tagesticket sollen erhöht werden – und nur für Frühschwimmer soll es eine Saisonkarte geben.

Bei Freibad-Fans dürfte diese Nachricht für Freude sorgen: Zwar hatte sich bereits vergangene Woche abgezeichnet, dass das Bad wohl öffnen wird – eine Wasserstandsmeldung der Stadtverwaltung vom vergangenen Mittwoch war allerdings noch mit Fragezeichen versehen. So waren zwar Vorbereitungen für eine Öffnung eingeleitet worden. Ob das Bad aber auch wirklich aufmacht, hatte die Stadtverwaltung noch offengelassen. Grund: Sie verhandelte zu diesem Zeitpunkt noch mit dem privaten Badbetreiber über Sonderzuschüsse. Dies sei nun so weit in trockenen Tüchern. Somit stehe einer Öffnung des Schopfheimer Freibades eigentlich nichts mehr im Wege. Das Schweigmatter Bad wird hingegen wie berichtet geschlossen bleiben. Zwar hat der Gemeinderat am kommenden Montag das letzte Wort. Hinter den Kulissen aber haben die Fraktionen in der Tendenz grünes Licht gegeben, berichtete am Montag Dirk Harscher, der auch schon ein Datum in Aussicht stellt: „Wenn es gut läuft, macht das Bad am 29. Juni auf.“ Geöffnet wäre dann – so Corona nicht in irgendeiner Form dazwischen grätscht – bis 13. September. Theoretisch wären das im allerbesten Fall 75 Badetage.

Beschränkte Besucherzahl: Allerdings müssen sich Wasserratten und Badenixen auf Einschränkungen einstellen. So muss wegen der Corona-Auflagen die Besucherzahl begrenzt werden. Als Berechnungsgrundlage dienen die Beckengrößen und die Liegeflächen, wie Remko Brouwer, kommissarischer Tiefbauamtsleiter, erläutert. Für Schwimmerbecken gilt: Eine Person muss zehn Quadratmeter zur Verfügung haben; in Nichtschwimmerbecken vier Quadratmeter. Für Liegewiesen gelten ebenfalls zehn Quadratmeter pro Person.

Zwar wären bezogen auf die Gesamtfläche bis zu 1600 Besucher zulässig. Im Becken sind aber lediglich 255 Personen erlaubt. Da nun komme eine Richtlinie ins Spiel, die empfehle, dass „die Gesamtbesucherzahl nicht größer sein soll wie das Dreifache der erlaubten Personenzahl im Becken“, so Brouwer. Daher werde die Gesamtbesucherzahl auf 765 Personen begrenzt – wobei es im Ermessen des Betreibers liege, die Zahl zu reduzieren. Dies könne dann erforderlich werden, wenn die Abstandsregelungen (zwischen den Badegästen mindestens 1,5 Meter) nicht eingehalten würden. „Der Betreiber wird deshalb auch voraussichtlich mit maximal 500 Gästen anfangen“, erklärt Remko Brouwer. Diese Zahl soll dann je nach Erfahrungswert stufenweise erhöht werden. „Ganz bewusst soll das Bad deshalb auch an einem Montag öffnen, um die Abläufe kennenzulernen“, erklärt Harscher.