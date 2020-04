von vfsw

Üblicherweise ist im April im Schopfheimer Freibad einiges los, sind die üblichen Vorbereitungen im Gange, damit am letzten April-Sonntag die Saison starten kann. In diesem Jahr allerdings ist alles anders. Noch gibt es keinen Eröffnungstermin – damit hängen aber nicht nur die Schwimmmeister, sondern auch die Organisatoren des Schopfheimer Triathlons in der Luft. Betriebsleiter und Schwimmmeister Mathias Wüst hofft jedenfalls auf eine mögliche Öffnung des Schopfheimer Freibades Mitte Juni.

Mathias Wüst | Bild: Ralph Lacher

Wie Wüst erzählt, sei er mit seinem Schwimmmeisterkollegen Roney Hasan am 2. März „mit Vollgas“ in die Saisonvorbereitungen gegangen. Die Becken wurden grundgereinigt, der Boden des Schwimmerbeckens abgeschliffen, die Rasenflächen wurden gemäht. Dann allerdings stoppte der Betreiber – die Sport-und Freizeitmanagement GmbH in March – wegen Corona weitere Arbeitseinsätze. „Es ist aktuell alles in der Schwebe. Ende des Monats soll es ein Gespräch zwischen dem Betreiber und der Stadt als Eigentümer des Freibades geben“, sagt Mathias Wüst. Dann wird es auch um finanzielle Erwägungen gehen – etwa darum, ob eine spätere Öffnung des Bades überhaupt Sinn macht, meint Wüst.

Für ihn als Betriebsleiter wäre es allemal sinnvoll, wenn etwa ab Mitte Juni, also dem bisher anvisierten Termin für eine mögliche Wiederöffnung, das Freibad im Oberfeld wieder seine Pforten öffnen würde. Die Wochen im Mai und Juni, so die Erfahrung von Wüst, seien ohnehin jene mit eher weniger Besucherzuspruch.

Wenn es denn grünes Licht für eine Öffnung gibt, bräuchte sein Team noch etwa drei Wochen, bis auch wirklich alles betriebsbereit sei. „Es braucht alleine fünf volle Tage, bis die Becken mit Wasser befüllt sind“, erklärt der Betriebsleiter. Und dann ist da auch noch die Bad- und Filtertechnik, die hochgefahren und sich im Testlauf bewähren muss. Während dieser Zeit müsse dann auch noch das Mobiliar gereinigt und aufgestellt und die Bodenplatten und Wege gereinigt werden. Personell sei alles weitgehend klar. „Unser Team steht mit Ausnahme eines noch einzustellenden, dritten Schwimmmeisters und wir wollen alles geben, damit die Schopfheimer ihr Freibad in der Saison 2020 auch nutzen können“, sagt Wüst. Darauf hoffen auch die Triathletinnen und Triathleten der TSCH Langenau, die das Bad nicht nur zum Training einer ihrer drei Disziplinen nutzen, sondern immer Anfang Juli auch ein Sport-Event von landesweiter Bedeutung, den Schopfheimer Sparkassen-Triathlon, ausrichten.

Hubert Klemm | Bild: Ralph Lacher

„Die Ausschreibung für das für den 4. Juli geplante Event ist seit Anfang März draußen“, sagt Hubert Klemm von den TSCH-Triathleten. Allerdings sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass der Schopfheimer Sparkassen-Triathlon in gewohnter Form stattfinden kann. „Der immer bei uns den Finaldurchgang erlebende Baden-württembergische Nachwuchscup ist vom Verband zusammengestrichen worden, weil alleine im April drei Veranstaltungen bereits seit Längerem abgesagt sind und auch die weiteren im Mai und Juni wohl nicht stattfinden können“, sagt Klemm. Er hoffe aber darauf, dass der Sportanlass dennoch in irgendeiner Form stattfinden kann. „Wir wollen auf jeden Fall einen Triathlon ausrichten, auch in kleinem Rahmen.“