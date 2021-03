von Roswitha Frey

Ein zauberhaftes Märchen erzählt die 16-jährige Anna Vogel-Buira in ihrem Kinderbuch „Das Glitzern im Eis.“ Während des Lockdowns im Winter hat die in Wies-Wambach lebende Schülerin diese Geschichte geschrieben und mit eigenen Bildern illustriert. Die jugendliche Autorin hat das wunderschöne Büchlein im Eigenverlag herausgebracht.

Auslöser dafür war, dass sie sich als Geschenk eine Geschichte für ihre kleine, dreijährige Schwester Luna ausdenken wollte, erzählt Anna Vogel-Buira. Ihr Märchen handelt von der geheimnisvollen Frage, warum das Eis so mysteriös und weiß glitzert, dass es an Glanz und Pracht einem Diamanten gleich kommt. Diese eisige Macht, mit der sich nicht einmal der größte Riese zu messen wagt, wird in Reimen und stimmungsvollen Bildern veranschaulicht.

Tanzende Feen: die bezaubernden Illustrationen entstammen ebenfalls der Fantasie der Autorin. | Bild: Roswitha Frey

Anna Vogel-Buira erzählt von einer früheren Zeit, „undenkbar weit entfernt“, in der das Eis bitter kalt und dunkel war, ohne Glanz, ohne jegliches weißes Funkeln. In einem Winter war es so bitter kalt und dunkel, dass man als Einziges nur ein vorüber fliegendes Rotkehlchen sehen konnte. Weil der Winter so finster war, versammelte sich das Volk der Feen, um zu beratschlagen, was sie tun können gegen die dunkle alte Macht. Ein Elf hat die zündende Idee, einen Ball zu veranstalten in Kleidern so leuchtend weiß wie Kristall. Und so tanzen die zarten Feen in weißen Kleidern, luftig wie Schneeflocken und glitzernd wie Eis und vertreiben die Dunkelheit. Die grazilen Geschöpfe bewegen sich wie anmutige Ballerinen unter Kronleuchtern in einem Wirbel von Schneeflocken und bringen Licht und Zauber in den trostlosen Winter.

Zu dieser Fabel hat Anna Vogel-Buira atmosphärische Bilder in Pastell und Wasserfarben gemalt: Eiskristalle, frostige Gebilde, ein schlafendes Mädchen im nächtlichen Wald, der einsame Vogel, die lichten Gestalten der Feen vor dunklen Bäumen, der rundliche Elf, die in schwebender Grazie tanzenden Feen beim Ball in weißen Kleidern.

Die Autorin will Tänzerin werden

Anna Vogel-Buira ist die Enkelin der Choreografin und Tanzpädagogin Pilar Buira Ferre vom Kulturraum Rosenhof in Schwand, die sie motiviert und unterstützt hat, dieses poetisch gestaltete Kinderbuch mit Reimen und Malerei zu veröffentlichen und einige Exemplare drucken zu lassen. „Es ist wunderschön geworden“, freut sich Pilar Buira Ferre über die Kreativität ihrer Enkelin.

Da Anna Vogel-Buira seit einigen Jahren Tanzunterricht nimmt und Tänzerin werden will, hatte sie besondere Freude am Malen der grazilen tanzenden Elfen. Inspirieren ließ sie sich nicht nur vom Ballett, sondern auch von Bildern aus „Die Eiskönigin“, verrät die 16-Jährige, die auf die Waldorfschule Schopfheim geht. Zeit und Muße zum Schreiben, Malen und Zeichnen fand sie in diesem Winter, wo sie Schnee und Eis direkt vor Augen hatte.

Aufgrund des Lockdowns verbringt die Schülerin viel Zeit zu Hause, da sie Homeschooling macht und der Tanzunterricht online läuft. „Es ist eine neue Erfahrung“, sagt sie über diese digitalen Formen des Fernunterrichts und Tanztrainings, „aber man kriegt es hin.“ Nachdem Anna Vogel-Buira zunächst am Theater Basel eine „gute Basis“ an tänzerischer Ausbildung aufgebaut hat, besucht sie seit vergangenem Sommer die Dance Academy in Basel. An dieser Tanzakademie lerne sie verschiedenste Tanzarten, auch modernen Tanz, aber der Schwerpunkt liege auf der Ballettausbildung.

Kostproben ihrer tänzerischen Begabung konnte die Tanzstudentin schon bei Tanzfestivals im Rosenhof in Schwand und zuletzt im Sommer 2020 in der Festhalle in Wies vorführen. Pilar Buira Ferre und ihre Enkelin haben vor kurzem ihr gemeinsames Lockdown-Projekt „Lost Places“ mit einer Tanzperformance im Tiefschnee fortgesetzt.

Neben dem Tanzen gilt Annas Interesse schon länger dem Schreiben. Sie hat einige Kurzgeschichten verfasst, eine spielt in Rom, eine andere in einem Land, in dem Krieg herrscht. Tanzen, malen, zeichnen, schreiben: Für Anna Vogel-Buira ist es „generell sehr wichtig, vielfältig kreativ zu sein.“

Ein Ansichtsexemplar des Kinderbuchs „Das Glitzern im Eis“ liegt im Rosenhof in Tegernau-Schwand aus. Das Buch kann dort auch bestellt werden unter Tel. 07629/91 90 79