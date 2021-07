von Hans-Jürgen Hege

Es bröckelt weiter, die medizinische Grundversorgung im Einzugsgebiet der Markgrafenstadt erleidet derzeit einen weiteren herben Schlag: Magdalena Blessing und Jörg Suckow, zwei über viele Jahre hinweg beliebte Hausärzte, die in ihrer Praxis in der Stabhalter-Flury-Straße ein paar tausend Patienten betreuten, machen jetzt endgültig das, was sie „eigentlich vor ein paar Jahren“ schon vorhatten: Sie hängen ihre Jobs aus Altersgründen an den Nagel.

Die beiden Mediziner wissen nicht, wie es im „Medi-MVZ“, in dem sie seit der Aufgabe ihrer Selbstständigkeit Anfang 2020 als angestellte Mediziner Dienst tun beziehungsweise taten, weiter geht. „Es ist sehr, sehr schwierig, Nachfolger zu finden. Aber es wird intensiv daran gearbeitet“, wies Magdalena Blessing im Pressegespräch am Mittwoch zwischen dem Ende eines normalen Sprechstundentages und dem Beginn eines weiteren derzeit üblichen Impfdurchgangs auf die Probleme hin, die sie seit Jahren schon umtreiben und mit denen sich seit 2020 die Geschäftsleitung des Medi-MVZ in Fahrnau und in Schopfheim auseinandersetzt.

Eine Lösung sei in Sicht. „Es sieht so aus, als käme im Oktober ein neuer Arzt hierher“, kündigt sie an, ganz vorsichtig freilich, weil „noch nichts Konkretes“ feststehe. Fest steht für sie nur eines: „Ich bin seit April offiziell Rentnerin und habe bisher noch mitgemacht, weil es mir sehr schwer fiel und noch immer fällt, unsere Patienten einfach im Stich zu lassen.“ Aber jetzt sei Schluss. In der Praxis in Fahrnau werden von ihrem Team aktuell noch Rezepte, Bescheinigungen oder Überweisungen ausgefüllt. Und sie kümmere sich bis auf Weiteres noch um die „Impferei“, was ja – so sagt sie – „auch mit einer großen Portion Arbeit verbunden ist“.

Jörg Suckow (71), der Zweite im Bunde, sieht das alles ähnlich. Er verabschiede sich „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Er freut sich auf das Rentnerleben, das für ihn am 1. Juli begann. Er möchte aber „noch ein bisschen weitermachen, Lücken füllen, wenn Not am Mann ist“, sagt er und kündigt an, dass er mit dem Medi-Verbund entsprechende Gespräche führt. Schließlich diagnostiziert auch er einen „unverändert gravierenden Ärztemangel“ und will sein Möglichstes dazu beitragen, dass die Patienten in Schopfheim nicht die ganze Breitseite dieses großen Problems abbekommen.

Magdalena Blessing kümmert sich noch um das Impfen

Suckow ist gebürtiger Schopfheimer, arbeitete nach dem Abitur in Krankenhäusern unter anderem in Schopfheim und in Berlin. Medizin studierte er in Stuttgart und Freiburg, um dann seine Karriere als Mediziner in der chirurgischen Abteilung des Schopfheimer Krankenhauses zu beginnen und sich einige Zeit später zusammen mit Dr. Laas in Fahrnau selbstständig zu machen. 1999 eröffnete Jörg Suckow die eigene Praxis in der Werderstraße, in der er seine Patienten bis 2019 betreute. Auch bei ihm verlief die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin negativ. Wie Magdalena Blessing nutzte er schließlich die Chance, mit seiner Kollegin gemeinsam im Medi-MVZ zu arbeiten. Sein Arbeitsvertrag lief bis März und wurde, der Not gehorchend, bis Juni verlängert. Und jetzt ist – bis auf seine Bereitschaft auszuhelfen – Schicht im Schacht.

Magdalena Blessing hat in Freiburg studiert und nach dem obligatorischen praktischen Jahr ihre erste Stelle im Lörracher Krankenhaus angetreten. Zufällig habe sie mitbekommen, dass die Hausärztin Dr. Toloczyki ihre Praxis aus Altersgründen übergeben möchte. Und sie habe sich entschlossen, ihre Nachfolge anzutreten, obwohl es damals – im Jahr 1984 – noch durchaus üblich gewesen sei, für eine solche Übernahme bezahlen zu müssen. Zwei Jahre habe sie die neue Praxis allein geschmissen. Dann holte sie sich in Hans-Joachim Klein einen Kollegen mit ins Boot, weil sie sich neben der Praxis um ihre beiden kleinen Kinder kümmern musste. Und sie habe das Richtige getan. „35 Jahre lang haben wir auch in unseren neuen Praxisräumen, die 1994 ein paar Häuser weiter entstanden sind, super zusammengearbeitet, bis Hans-Joachim Klein 2019 aufgehört hat.“ Sie sei damals nicht ins kalte Wasser geschmissen worden, sondern habe alles dafür getan, ihr Lebenswerk – sie war zu dem Zeitpunkt bereits 69 Jahre alt – im Interesse ihrer rund 2500 Patienten pro Quartal in gute Hände zu geben. „Alles war geregelt“, betont sie. Aber dann sei der Deal in letzter Minute doch noch geplatzt. Da sei sie dann dagestanden, habe zusammen mit Kollegen den berühmten „Brandbrief“ an die Presse, nach Stuttgart, zu den Kassen und zur KV gegeben. Zusammen mit dem Druck aus der Bevölkerung wurde einiges losgetreten.

Deal mit Nachfolger platzte in letzter Minute

„Es ist uns gelungen, einige Entscheidungsträger auch in der Landeshauptstadt wachzurütteln. Wir haben für Unruhe in Stuttgart gesorgt“, erzählt die Ärztin nicht ohne Stolz. Es tat sich etwas. „Medi“ wurde auf uns aufmerksam. Und das, sagt Magdalena Blessing, „war die Rettung für unsere Praxis“, in der mit den Herren Suckow, Eisenmann und Schröder und ihr zusammen vier angestellte Ärzte Dienst taten.

Alles schien gut. Doch dann, so die Medizinerin traurig, ohne dabei näher auf die schmerzhaften Einzelheiten einzugehen, die im Grunde alle in ihrem weiteren Umfeld kennen, „gab‘s einen Schlag nach dem anderen“. Wieder mussten Nachfolger gesucht werden, wieder stießen die Sucher fast überall auf taube Ohren. Zum Glück war zwischendurch wieder etwas Land in Sicht, weil sich die Chance zur Zusammenarbeit von zwei Praxen – Medi hatte mittlerweile die Praxis von Wolfgang Huber übernommen – unter zwei Dächern, aber unter einer Regie ergab. Und es könnte sich auch tatsächlich noch alles zum Guten wenden, wenn der angekündigte Mediziner im Oktober tatsächlich als Angestellter von Medi nach Fahrnau wechselt.