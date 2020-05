von Dieter Vollmer

Die Musikvereine im Kleinen Wiesental leiden mehr oder weniger unter der Corona-Krise. In allen vier Musikvereinen – Tegernau, Sallneck, Wies und Wieslet – ruht im Moment der Probebetrieb.

Nach den Empfehlungen des Alemannischen Musikverbandes werden die Musiker frühestens ab dem 17. Mai wieder zu ihren Instrumenten greifen können. Durch die wahrscheinlichen Absagen der Feste im Sommer ist den Vereinen außerdem die Haupteinnahmequelle genommen worden.

Mit dem Tegernauer Wachtfest droht ein weit über die Grenzen des Kleinen Wiesentals bekanntes Event der Corona-Krise zum Opfer zu fallen. Der Vorsitzende des Musikvereins Tegernau, Stefan Adler, erklärt, dass das Fest zwar noch nicht abgesagt sei. Er glaube allerdings nicht, dass es nach jetziger Lage stattfinden kann. Dies wäre für den Musikverein Tegernau speziell in diesem Jahr eine finanzielle Katastrophe, da der Verein noch gewaltige Investitionen durch die Anschaffung neuer Uniformen schultern müsse. Die Kontaktpflege funktioniere in diesen Krisenzeiten trotzdem, da man Proben auch online abhalten könne. Auch die Vorstandsmitglieder halten mit Hilfe von Videoschaltungen Kontakt zueinander.

Julia Hoffmann, Vorsitzende beim Musikverein Wieslet berichtete über ausgefallene Veranstaltungen. Der traditionelle bayerische Frühschoppen konnte nicht abgehalten werden. Auch das geplante Güggelifest kann nicht stattfinden. Finanziell sei dies natürlich alles andere als erfreulich. Der Verein nimmt an der Spendenaktion der VR-Bank Schopfheim teil, um so die finanziellen Auswirkungen etwas zu lindern. Auch an einer Spendenaktion einer Getränkefirma nehme man teil.

Beim Musikverein Wies musste bereits das Frühlingskonzert im April abgesagt werden, so die Vorsitzende Ingrid Ritter. Man hoffe jedoch, dass das traditionelle Oktoberfest stattfinden kann. Wenn dies nicht der Fall sei, reiße das in die Finanzen der Wieser Musiker ein großes Loch. Die Musiker haben das Musizieren jedoch nicht ganz aufgegeben. Immer sonntags um 18 Uhr werde in kleinen Gruppen vom Balkon aus musiziert.

Auch der Musikverein Sallneck hat sein Sommerfest Mitte Juni 2020 abgesagt, ebenso der weithin bekannte Tanzabend mit der Band „Wipe out“. Der Vorsitzende des Musikvereins Sallneck, Christoph Friedlin, hofft zumindest noch, dass der Dorfhock Ende Juli nicht der aktuellen Krise zum Opfer fällt. Falls dieser Termin auch nicht stattfinden könne, habe man finanziell ein Problem. Friedlin geht aber auf jeden Fall davon aus, dass das Jahreskonzert im Dezember gespielt werden könne.