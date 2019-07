von Martin Klabund und Monika Weber

Schopfheim – Zwei Konzerte, zweimal volles Haus: Der Schopfheimer Sommersound hat den Fans bei prima Sommerwetter mit den Auftritten von Schlagersänger Roland Kaiser und Deutschpop-Jungstar Wincent Weiss ein tolles Wochenende beschert. Der Marktplatz war am Freitagabend wie auch am Samstagabend mit rund 3500 Zuschauern ausverkauft. Am Sonntagabend rundete Popschlagersänger Ben Zucker den diesjährigen Sommersound ab.

Roland Kaiser

Unvergessliche Schlager-Stunden bescherte Roland Kaiser seinen Fans am Freitagabend. Wie beliebt der Schlagersänger bei seinen Fans ist, zeigte sich schon vor dem Konzert, denn die vielen wartenden Konzertbesucher forderten ihren Star mit lauten „Roland, Roland“-Rufen – als Roland Kaiser die Bühne betrat, mündete das in riesigen Beifall. In sympathischer Art begrüßte der Star die Menschenmenge, die den Marktplatz bis auf die letzte Eintrittskarte füllte. Als besonderes Geschenk hatte Roland Kaiser in seiner Begrüßung das „Du“ für Alle im Gepäck und nahm damit bereits vor dem ersten Stück seine Fans an die Hand, die er bis zum letzten Ton des Abends nicht mehr losließ. Einen Hit nach dem anderen präsentierte Kaiser und man konnte besonders in den ersten Reihen das eine oder andere Tränchen vor Verzückung in den Gesichtern der textsicheren und mitsingenden Fans feststellen.

Evergreens wie „Manchmal möchte ich schon mit Dir“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ brachten kräftig Bewegung in die dichtgedrängte Menschenmenge. Feiernde und tanzende Besucher säumten rund um den Platz die freien Flächen und genossen dabei die Songs des Schlagerstars. Gute Laune, strahlende Gesichter und eine tolle Stimmung übertrugen sich auch auf Roland Kaiser, der die Bühne charismatisch gemeinsam mit seiner hervorragenden Band dominierte.

„Roland Kaiser ist meine Welt, ich bin mit seiner Musik aufgewachsen“, schwärmte Bianca Rohrbeck aus Grenzach-Wyhlen am Rande, und Sabine Rümmele aus Lörrach erklärte: „Ich liebe seine Musik, die Texte treffen mich mitten ins Herz.“ Solche Sätze waren bei den Fans die Regel, die teilweise mit blinkenden Krönchen auf dem Kopf ihre Liebe zur „Kaisermania“ zeigten. Nach rund zweieinhalb Stunden und einer ganzen Reihe von Zugaben endete das Kaiser-Konzert am Freitagabend.

Wincent Weiss

Lange Schlangen vor dem Einlass bis zur katholischen Kirche, ebenso vor den Verpflegungsständen. Wer zum schon seit zwei Monaten ausverkauften Wincent-Weiss-Konzert am Samstag gekommen war, musste Geduld mitbringen. Einige Fans hatten sogar unmittelbar nach dem Roland-Kaiser-Konzert am Vortag die vordersten Plätze an der Bühne in Beschlag genommen und auf dem Marktplatz campiert.

Als Wincent Weiss endlich gegen 21 Uhr die Bühne betrat und dazu mit Kanonenrohren unzählige weiße Papierstreifen ins Publikum geschossen wurden, gab es kein Halten mehr bei den überwiegend jungen weiblichen Fans. Mit „Kaum erwarten“ als Eröffnungslied heizte der Popstar den 3500 Besuchern gleich richtig ein.

Weiss suchte im Laufe des Abends permanent den Kontakt zum Publikum. Gleich zu Beginn sprang er unter lautem Kreischen der Fans von der Bühne und klatschte vor allem die Mädels in den ersten Reihen ab, die Plakate mit Liebesbekundungen dabei hatten. Nach ein paar weiteren Takten warf er dann auch seine Jacke ins Publikum. Einem Mädchen, das am Konzerttag seinen elften Geburtstag feierte und ihm dies über seine Social-media-Kanäle geschrieben hatte, bereitete Wincent Weiss ein wohl unvergessliches Geburtstagsgeschenk: Er kämpfte sich durch die Menge bis zu Noelia durch und forderte die Fans zum gemeinsamen Geburtstagsständchen auf. „Alle einmal anfassen“ dürften die Zuschauer ihn bei seinem Gang durch die Menge, obwohl er doch nur ein „ganz normaler Typ vom Dorf“ sei und es irgendwie noch nicht so recht fassen konnte, dass so viele Leute nur wegen ihm kämen.

Das Publikum machte auch gerne mit, um mit tausenden Handylichtern eine besondere Atmosphäre für einen gefühlvollen Song zu schaffen. „Handys weg“, hieß es dann, damit Wincent Weiss beim anschließenden Crowdsurfing zu dem Song „Frische Luft“ ohne Verletzung auf den Händen der Zuschauer liegend bis zur Mitte hin weitergereicht werden konnte. Begeistert zeigte sich Wincent Weiss von den örtlichen Gaststätten, wo er zuvor gegessen hatte „geil, da kann man sagen, man geht in der Sonne essen“. Und er war auch überwältigt von der Schopfheimer Kulisse und bedankte sich mehrfach, sogar bei den Vätern, die ganz hinten stünden und warteten, bis – O-Ton Weiss – „der Scheiß endlich aufhört“.

Nach einer Stunde verabschiedete er sich bereits zum ersten Mal, gab aber dann nochmal eine Zugabe von einer halben Stunde. Als Support spielten übrigens Jonny und Jakob (Jonny Mahoro und Jakob Ude), bekannt aus der Casting-Show „The Voice of Germany“.