von Gerald Nill

Der Autozulieferer Hella Innenleuchten-Systeme GmbH führt ab Montag Kurzarbeit ein. Betroffen sind die Werke in Zell-Atzenbach und Wembach. Als Zulieferer der Autoindustrie ist die ganze Firmengruppe in besonderer Weise von den Werksschließungen der Automobilhersteller wie Volkswagen und Daimler betroffen. Das bestätigte Hella-Sprecher Markus Richter in der Konzernzentrale Lippstadt am Donnerstag.

Zunächst wird die Produktion für eine Woche unterbrochen, weil keine Aufträge mehr vorliegen, da derzeit die Autoproduktion ruht. Von der bundesweiten Kurzarbeit bei der Hella-Firmengruppe seien rund 10.000 Beschäftigte betroffen, darunter auch die 600 Mitarbeiter im Werk Wembach sowie 160 Beschäftigte in Atzenbach. Hella sei zwar grundsätzlich gut aufgestellt, weil das Unternehmen praktisch alle Automarken mit Front-, Rück- und Innenleuchten beliefere, so Richter, aber die aktuelle Corona-Epidemie betreffe alle Hersteller. Auch die Kfz-Hersteller in Frankreich und Italien seien durch Ausfälle geprägt.

Die Kurzarbeit sei zunächst auf eine Woche begrenzt, weil nicht absehbar sei, ob gegebenenfalls mittelfristig doch noch Ware ausgeliefert werden müsse. Aber die Krise werde sicher nicht kurzfristig behoben sein. „Wir müssen uns eben ein bisschen flexibel aufstellen“, sagte Richter auf Anfrage. Grundsätzlich sei das Mittel der Kurzarbeit ein gutes Instrument, weil die Unternehmen dadurch in der Krise entlastet werden.

Zweiter positiver Effekt: Die Mitarbeiter bleiben zu Hause. Dadurch werde das Infektionsrisiko verringert. Schon in den letzten Tagen seien die Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten intensiviert worden. „Verwaltung und Entwicklung arbeiteten im Homeoffice“, berichtet Markus Richter. In der Produktion hätten strenge Hygienemaßnahmen gegolten. Die Restaurants wurden geschlossen, und der Wechsel der Schichten fand zeitlich versetzt statt, so dass sich die Mitarbeiter nicht trafen und womöglich anstecken konnten.

Jetzt wird die Produktion heruntergefahren, weil ein Herstellen der Produkte heute nur noch auf Abruf und kurzfristig geschieht. Ob die Kurzarbeit dann bei Hella verlängert werden muss, entscheidet sich Ende März oder Anfang April, so der Sprecher in Lippstadt.

Mit Kurzarbeit kann ein Unternehmen Entlassungen verhindern bei einem vorübergehenden Produktionsausfall. Die Beschäftigen erhalten dann sogenanntes Kurzarbeitergeld aus der Arbeitslosenversicherung.