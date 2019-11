von André Hönig

Schopfheim – Wort gehalten: Der Rückbau der Flüchtlingsunterkunft in Fahrnau beginnt bald – wie vor rund viereinhalb Jahren vom Landkreis Lörrach zugesagt. Mit der Unterkunft geht ein Symbol der Krisenmodus-Politik im Jahr 2015. Was bleibt, sind Menschen, die damals und seitdem herkamen. Sich um sie zu kümmern, ist und bleibt eine Aufgabe – wobei die Stadt da viel Positives berichten kann.

Die Unterkunft: Als Landrätin Marion Dammann im Juli in Fahrnau in die Pläne für eine Gemeinschaftsunterkunft beim Friedhof vorstellte, steuerte die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 gerade ihrem Höhepunkt zu. 1300 Menschen hatte der Kreis damals unterzubringen. Schopfheim bot das Areal in Fahrnau an, der Landkreis versprach, die Unterkunft spätestens nach fünf Jahren wieder abzubauen. Weil der Bau der auf 200 Menschen ausgelegten Containeranlage allerdings noch dauerte, wurde zuerst eine provisorische Unterkunft auf dem Oberfeldbolzplatz erstellt, in dem erst einmal bis zu 100 Menschen lebten. Ab Juni 2016 dann wurden die vier Wohnanlagen der Containerunterkunft in Fahrnau am Bläsiweg bezogen. Die sinkenden Zahlen ankommender Asylbewerber machten sich aber bald bemerkbar, wie Jürgen Sänger (Leiter Fachbereich Bürgerservice und Ordnung) und Patrik Bender (Leiter Fachgruppe Bürgerservice, Familie und Soziales) berichten. „Die Unterkunft wurde immer leerer“, so Bender. Die Stadt nutzte dies, um ihrerseits ein neues Problem zu lösen, das sich zwischenzeitlich auftat: Waren anfangs Kommunen, die Gemeinschaftsunterkünfte (GU) beherbergten, von der Anschlussunterbringung freigestellt, änderte sich dies. Schopfheim hatte nun ebenfalls Menschen unterzubringen, deren Asylverfahren bearbeitet wurden oder die mindestens 24 Monate in einer GU gewohnt hatten. Kurzerhand übernahm die Stadt die nach und nach frei werdenden Container als Untermieter, da der Kreis seinerseits mit dem Containerlieferanten einen Mietvertrag laufen hat.

Parallel dazu baute die Stadt am Dammweg eine Unterkunft für die Anschlussunterbringung von bis zu 70 Personen. Diese wird seit März 2018 genutzt, aktuell wohnen dort laut Bender 48 Menschen, vor allem Familien aus Gambia und Syrien. Außerdem hat die Stadt seit August dieses Jahres eine Etage im Markus-Pflüger-Heim in Wiechs gemietet für maximal 20 Personen, hier wohnen derzeit 17 „überwiegend junge Einzelpersonen“, so Bender. Außerdem nutzt die Stadt für die Anschlussunterbringung 32 Wohnungen – zwei eigene, außerdem hat sie 14 bei der Städtischen Wohnbau Lörrach und 17 bei Privaten gemietet. In den Wohnungen sind Familien sowie Mütter mit Kindern untergebracht. Damit ist die Stadt nun aber so aufgestellt, dass sie ebenfalls die Containerunterkunft nicht mehr benötigt – rechtzeitig zum Ende des Untermietvertrages am 1. Dezember. Alle Container werden in der ersten Dezemberwoche abgebaut, teilt Torben Pahl, Sprecher des Landratsamts Lörrach, auf Nachfrage mit. Die Leitungen allerdings bleiben im Boden, erläutert Sänger. Soll das Areal künftig doch anderweitig genutzt werden. Stand jetzt gibt es einen Grundsatzbeschluss, wonach der Boulesportverein hier sein Domizil errichtet.