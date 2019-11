von André Hönig

Frohe Hausarzt-Kunde: Der drohende Versorgungskollaps in Schopfheim ist abgewendet. In Fahrnau wird in den Räumen der bisherigen Praxis von Dr. Magdalene Blessing unter dem Dach des Medi-Verbunds ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) öffnen. Bürgermeister Dirk Harscher ist froh über diese Lösung. Nicht nur, dass „jetzt erst einmal das Schlimmste abgewendet ist“. Auch könne das Konzept Grundstein für ein Schopfheimer Gesundheitshaus sein.