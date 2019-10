von André Hönig

Schopfheim – Es ist ein weiterer Einschnitt in Schopfheims Forstgeschichte: Nachdem 2005 das Schopfheimer Forstamt aufgelöst wurde, wandert nun der Sitz seiner Nachfolgeorganisation – der Forstbezirk Schopfheim – zum 1. Januar nach Kandern. Allerdings: Der Forst bleibt an der Karlstraße verwurzelt. Hier arbeitet weiter Forstpersonal. Damit bleibt eine seit dem Jahr 1900 währende Tradition gewahrt. Das war nicht sicher – zwischenzeitlich stand das Gebäude zum Verkauf.

Rückblick: Es war ein sonniger Dezembertag im Jahr 2004. Vor dem Gebäude des Schopfheimer Forstamts an der Karlstraße 11 wurde das Signal „Gamstod“ geblasen und das Schild mit der Aufsicht „Forstamt Schopfheim“ abgeschraubt. Es war zwar das „letzte Halali“ auf eigenständige Schopfheimer Forstamtsgeschichte – nicht aber auf eine forstliche Nutzung des Gebäudes, das einst 1899/1900 für das Schopfheimer Forstamt gebaut wurde. Seitdem sind weitere Kapitel hinzugekommen: Aus dem Forstamt wurde der Forstbezirk Schopfheim, der zwar nicht mehr eigenständig ist, sondern dem Fachbereich Waldwirtschaft am Landratsamt untersteht. Dafür kam aber neu das Revier Rheinfelden/Schwörstadt hinzu. Im Jahr 2010 wurde Schopfheim aufgewertet: Die Forstzentrale zog in der Karlstraße ein. Sie ist zuständig für den Staatswald – also jenen Wald, der dem Land Baden-Württemberg gehört, während sich der Forstbezirk um den Kommunal- und Privatwald kümmert. Im Juni 2015 dann wurde die Leitung der Forstbezirke Kandern und Schopfheim zusammengelegt – allerdings hatte jeder Bezirk bislang immer noch seinen eigenen Dienstsitz. Nun jedoch ist dieser Tage zu sehen, wie Umzugskartons rausgetragen und in Autos gepackt werden. Sowohl die Forstzentrale als auch die Leitung des Forstbezirks ziehen aus.

Im Gegenzug ziehen die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kleines Wiesental aus, die hier 47 Jahre ansässig war und sich um die Vermarktung von Holz aus Privatwald kümmert – sowie der Forstbezirk und die Forstzentrale. Die Gründe liegen auf der Hand: „Das ist das Ergebnis des Kartellverfahrens“, erläutert Thomas Unke, Leiter des Fachbereichs Waldwirtschaft und der Forstzentrale. „Die Bewirtschaftung des Staatswaldes wird vollständig herausgelöst aus der staatlichen Forstverwaltung, die für kommunale und private Wälder zuständig ist. Diese Bereiche werden vollständig getrennt – organisatorisch, technisch und räumlich.“

Was bedeutet das für Schopfheim: Auch wenn diese erneute Veränderung in die Chronik der Schopfheimer Forsthistorie eingehen wird – die Auswirkungen seien laut Unke kaum wahrnehmbar. Eigentlicher Hauptansprechpartner im Alltag seien die Revierleiter. Diese haben aber ihr Büro sowieso nicht im Forstgebäude, sondern in der Regel bei sich zu Hause. „Da ändert sich gar nichts.“ Mit Blick auf den Forstbezirk ändere sich nur für eine Person etwas – Leiter Bernhard Schirmer. Er hatte bisher sowohl Büros in Kandern wie in Schopfheim, pendelte immer hin und her. Damit ist es nun vorbei. Unke weist darauf hin, dass die beiden Forstbezirke Kandern und Schopfheim „schon seit mehreren Jahren de facto keine getrennte Organisation mehr waren. Nur waren sie bisher eben auf zwei Standorte verteilt.“

Unke betont, dass bezogen auf die Zahl der Mitarbeiter, „in Schopfheim unterm Strich keine Arbeitsplätze verloren gehen.“ Im Gegenteil. „Es kommen unter dem Strich sogar mehr Mitarbeiter nach Schopfheim, als bisher hier waren.“ Bisher seien es beim Forst neun gewesen, die neue AöR – die Unke dann leitet – hat elf Mitarbeiter. Unke betont, dass das Gebäude an der Karlstraße somit „auf absehbare Zeit weiter eine forstliche Unterkunft bleibt“. Das war keineswegs gesichert. „Es war mehr als eineinhalb Jahre lang zum Verkauf angeboten worden.“ Jedoch habe sich kein Käufer gefunden. Als dann die Pläne für die Forstorganisation heranreiften, entschied das Land, die Immobilie zu behalten. Unke: „Es hat somit weiter eine forstliche Zukunft.“

Forsthistorie

In Schopfheim wurde 1834 eine Bezirksforstei eingerichtet, 1899 wurde sie in Forstamt umbenannt. Doch nicht nur der Name änderte sich. Auch wechselte die Zuständigkeit für so manches Waldgebiet. 1840 betreute das Schopfheimer Forstamt 4945 Hektar Wald, 1945 waren es 9426 Hektar, 2005 gar 13.516 Hektar. Untergebracht war das Forstamt einige Zeit im alten Forsthaus in der Schopfheimer Altstadt, das 1855 von der Pfarrgemeinde Hausen erworben wurde. Um die Jahrhundertwende 1899/1900 wurde dann das repräsentative Amtsgebäude an der Karlstraße errichtet.