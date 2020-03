von André Hönig

Schopfheim – Vertrackte Kiste: Eigentlich müsste sie derzeit abgebaut werden, die würfelförmigen Container in Fahrnau. Doch der Landkreis hat den Rückbau der Asylunterkunft gestoppt. Grund ist die alarmierende Situation in Syrien sowie die an der griechisch-türkischen Grenze – und damit verbunden die unklare Frage, ob Unterbringungsmöglichkeiten bei uns nicht doch wieder gebraucht werden. Die Stadt als Eigentümerin des Geländes hat für den Abbau-Unterbruch Verständnis.

Still ruht die Containerunterkunft an Fahrnaus Ortseingang. Es ist so still, dass das knirschende Geräusch beim Laufen auf dem Kies vor den Containern fast schon wie Lärm klingt – jedenfalls dann, wenn nicht gerade ein Auto vorbeifährt. Kein Hämmern und Klopfen ist zu hören, wie noch Ende vergangenen Jahres. Die Anlage ist verlassen – von Bewohnern schon länger, aber auch von Bauarbeitern. Einige Rollläden sind unten, andere Fenster wirken wie hohle dunkle Augenhöhlen. Mit Blick auf den angrenzenden Gottesacker könnte man sagen: Friedhofsruhe.

Doch wie lange währt sie – und wie endet sie? Eigentlich sollte der zwischenzeitlich begonnene Rückbau der Unterkunft – einige Container sind schon weg – in diesem Jahr abgeschlossen werden. So war es vereinbart, als Stadt und Landkreis im Sommer 2015 Pläne für eine Gemeinschaftsunterkunft vorstellten. Damals steuerte die Flüchtlingskrise gerade ihrem Höhepunkt zu. Schopfheim stellte das Areal in Fahrnau zur Verfügung, der Landkreis versprach, die Unterkunft spätestens nach fünf Jahren wieder abzubauen. Nach einer Zwischenlösung auf dem Oberfeldbolzplatz wurden dann ab Juni 2016 die vier Wohnanlagen der Containerunterkunft in Fahrnau am Bläsiweg bezogen. Bald aber sanken die Zahlen ankommender Asylbewerber, nach und nach übernahm die Stadt frei werdenden Container als Untermieter für die Anschlussunterbringung.

Zum Ende des Untermietvertrags am 1. Dezember 2019 benötigte dann auch die Stadt die Anlage nicht mehr. Im November teilte das Landratsamt Lörrach mit, dass der Abbau in der ersten Dezemberwoche beginnen soll. Das war durchaus auch im Sinne der Stadt – gibt es doch diverse Überlegungen, wie das Gelände anderweitig genutzt werden kann.

Jetzt aber stellt sich die Situation anders dar. Mitte der Woche wurde bekannt, dass Baden-Württemberg wegen der sich zuspitzenden Lage in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze den Rückbau von Gemeinschaftsunterkünften vorerst aussetzt. Wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage der erklärte, sei es das Ziel, die „Kapazitäten gegenwärtig zu erhalten, um sie bei Bedarf auch kurzfristig nutzen zu können“. Das ist auch die Marschroute des Landkreises Lörrach. Wie Pressesprecher Torben Pahl auf Anfrage mitteilt, „haben wir selbstverständlich im Moment den Rückbau von Gemeinschaftsunterkünften vorübergehend ausgesetzt. Alles andere wäre nicht effizient.“ Solange nicht klar sei, wie sich die Lage entwickle, „werden wir die Kapazitäten nicht weiter abbauen, um sie dann kurzfristig wieder aufbauen zu müssen.“

Bei der Stadt Schopfheim hat man dafür vollstes Verständnis. Bürgermeister Dirk Harscher sagte auf Nachfrage, dass er da in Kontakt mit dem Landratsamt sei. „Ich sage auch, dass man besser langsam macht mit dem Abbau, es kann sein, es kommt irgendwas.“ Es wäre der Bevölkerung „schwierig zu vermitteln, wenn wir jetzt rückbauen und im Herbst wieder aufbauen. Das wäre sehr seltsam.“ So sieht das auch Fachbereichsleiter Jürgen Sänger, der unter anderem für das Flüchtlingswesen zuständig ist. „Es wäre ganz gut, noch etwas zu warten, um zu sehen, wie sich die ganze Lage weiter entwickelt.“ Der Stadt kommt aber noch aus einem anderen Grund der Unterbruch nicht ungelegen. Eigentlich ist vereinbart, dass bis auf Leitungen im Boden alles wegkommen soll. Aus Sicht von Bürgermeister Harscher allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, auch die Fundamente im Boden zu belassen. Dies könnte den Aufwand für eine andere Nutzung, bei der wieder neue Fundamente nötig wären, erleichtern. Dies müsste aber noch geprüft werden – so gesehen hat die Stadt auch da Zeit gewonnen.