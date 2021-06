Friedrich Kaiser war von 1960 bis 2002 Postschaffner. Sein Leben war geprägt von viel ehrenamtlichem Engagement. Er war 19 Jahre lang, von 1980 bis 1984 und von 1989 bis 2004, im Rickenbacher Gemeinderat tätig. Daneben war er 25 Jahre lang als Abteilungs- und 20 Jahre lang als Gesamtkommandant der Rickenbacher Feuerwehr im Dienst. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er zuletzt in einem Bad Säckinger Pflegeheim betreut. Die Trauerfeier für Karl-Friedrich Kaiser – er hinterlässt neben seiner Ehefrau vier Kinder und deren Familien – findet am Freitag, 18. Juni, ab 14.30 Uhr in der Rickenbacher Pfarrkirche statt. Wegen der Pandemie kann sie nur in eingeschränktem Umfang stattfinden.

Verleihung einer Verdienstmedaille

„Mitmenschen zu helfen war eine zwar anstrengende, aber auch schöne Aufgabe“, sagte Karl-Friedrich Kaiser, den alle nur Fritz nannten, an seinem 80. Geburtstag. Nur gesundheitliche Probleme hinderten ihn daran, immer noch für die Mitmenschen da zu sein.

Als 16-Jähriger trat er der Feuerwehr in seinem Geburtsort Herrischried bei. Nach der Hochzeit diente er in der Rickenbacher Feuerwehr. In Lehrgängen bildete er sich stetig weiter, wurde Kommandant der Feuerwehrabteilung Rickenbach, ehe er zum Gesamtkommandanten ernannt wurde. 2001 erhielt die Gemeinde Rickenbach ein neues Feuerwehrhaus, auch dies ein Verdienst von Karl-Friedrich Kaiser. Wenn es um handwerkliche Einsätze ging, war die Hilfe von Friedrich Kaiser gefragt und geschätzt. Bei der Burgruine waren es besonders schwierige Arbeiten, was mit der Verleihung einer Verdienstmedaille belohnt wurde.

Großes Organisationstalent

Wichtig und bekannt war auch sein Organisationstalent. Über mehrere Jahrzehnte bewies er dies auch bei allen größeren Festen im Kernort. Mit mehreren Vereinen stellte er die Rickenbacher Dorffeste auf die Beine, zu denen auch Jubiläumsfeiern für die Verschwisterung Rickenbachs mit Plombières-les-Bains gehörten. Auch der Musikverein Rickenbach verlieh dem Nichtmusiker die Ehrenmitgliedschaft. In seiner verbleibenden Freizeit baute er Fuhrwerke wie beispielsweise alte Langholzwagen, die bei Brauchtumsumzügen zu sehen waren. Im Wagenschopf des Klausenhofmuseums sind sie noch immer Blickfang.

Engagement umfangreich

Karl-Friedrich Kaiser wurde wegen seines umfangreichen ehrenamtlichen Engagements – er war Mitglied in mehreren Vereinen wie dem Gesangverein Hotzenwald- Rickenbach und dem Förderkreis der Burgruine Wieladingen – mit der goldenen Ehrenadel des Landes Baden-Württemberg, dem Treueabzeichen des Schwarzwaldvereins und der Blutspenderehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes in Gold ausgezeichnet. 2005 wurde er zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Rickenbach ernannt.