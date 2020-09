Die Pfarrkirche Rickenbach erhält 1986 im Zuge der Renovierung ein neues Gemälde an der Chorrückwand und darin Aspielungen auf den Zeitgeist der 80er Jahre.

1984 nahm das Kernkraftwerk Leibstadt nach elf Jahren Bauzeit den Dauerbetrieb zur Stromerzeugung auf – was den deutschen bildenden Künstler Emil Wachter (geboren 1921 in Neuburgweier, gestorben 2012 in Karlsruhe) offenbar nicht kalt ließ.