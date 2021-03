CDU und SPD verlieren deutlich Stimmenanteile in Rickenbach, die Grünen freuen sich über ihren Wahlsieg. Die Kommunalpolitiker sehen fehlende Bürgernähe als Gründe für die Verluste.

Am Tag nach der Landtagswahl spricht der Rickenbacher CDU-Gemeinderat Manfred Eckert von einem „herben Rückschlag“ für die Christdemokraten. Diese haben auch in Rickenbach mit einem Minus von knapp acht Prozentpunkten deutlich an Boden