von sk

Bei einem Zusammenstoß zweier Radler ist ein 33-Jähriger am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr er gegen 6.10 Uhr aus Minseln kommend mit seinem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Rheinfelden. Unterhalb der Beuggener Straße sei er in die Unterführung gefahren. Nach der Unterführung, auf dem „Schwarzen Weg“, kam es zum Zusammenstoß. Der andere Radfahrer soll dem 33-Jährigen ohne Licht auf der rechten Spur entgegengekommen sein.

Zeugensuche

Dieser habe die Unfallstelle ohne weitere Abklärung verlassen. Unter Schock fuhr der 33-Jährige zur Arbeit, ein Arbeitskollege brachte ihn ins Krankenhaus. Am Rennrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Flüchtende war dunkelhäutig und circa 1,85 Meter groß. Er hatte eine Glatze, war 20 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und trug keinen Helm. Er fuhr ein Citybike mit schwarzen Schutzblechen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/740 40, sucht Zeugen zu dem Vorfall.