von sk

Zwei 15- und 17-jährige Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag je ein Auto entwendet, mit dem sie im Anschluss von Schweizer Rheinfelden in Richtung Möhlin fuhren, teilt die Polizei mit. Bei einem mutmaßlichen Überholmanöver am Ortsausgang von Schweizer Rheinfelden dürfte es zu einer leichten Streifkollision gekommen sein, wobei beide Fahrer die Kontrolle über die Fahrzeuge verloren, wie die Kantonspolizei berichtet. Ein Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Das Zweite konnte weiterfahren.

Kurz nach 3.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwischen Schweizer Rheinfelden und Möhlin ein Fahrzeug auf der Seite liege, ein weiteres Auto habe sich von der Unfallstelle entfernt. Beim Eintreffen der Patrouille befand sich der Fahrer, ein 15-Jähriger, außerhalb des Autos, teilt die Polizei mit. Er war leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der zweite Beteiligte konnte am Wohnort angehalten werden. Auch sein Wagen wies entsprechende Beschädigungen auf. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die zuständige Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Strecke Schweizer Rheinfelden-Möhlin musste für mehrere Stunden gesperrt werden.