Rheinfelden plant ein ganzheitliches Gesundheitszentrum, das Primärversorgung und Sozialsystem an einem Ort bündeln soll. So sieht das Konzept für die Gesundheitsversorgung nach der Schließung des Krankenhauses aus.

Die Stadt Rheinfelden will sich darauf vorbereiten, dass das Kreiskrankenhaus wegfällt und sich der Gesundheitssektor neu aufstellen muss, um die Versorgung in der Stadt in den kommenden Jahrzehnten zu sichern. Dafür wurde unter dem Titel