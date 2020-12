von sk

Die Weihnachtsgottesdienste, wie sie auch auf der Homepage der Katholischen Seelsorgeeinheit Rheinfelden aufgelistet sind, werden stattfinden, teilt Pfarrer Andreas Brüstle mit. In allen Gottesdiensten werden die Teilnehmenden am Eingang der Kirche registriert.

Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit sind die Gottesdienstzeiten einsehbar und mit einem Anmeldesystem hinterlegt. Mit Hilfe eines Ampelsystems können Interessierte erkennen, ob es noch freie Plätze gibt.

Wer sich telefonisch für einen Gottesdienst anmelden möchte, kann dies zu den üblichen Bürozeiten im Pfarrbüro St. Josef unter Telefon 07623/724 90 machen. In den Gottesdiensten ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht und beim Betreten des Kirchplatzes bereits anzuziehen. Auch gelten die Abstandsregeln. Wer keine Maske tragen könne, dürfe aus Hygieneschutzgründen nicht mitfeiern, so Brüstle.

In den Kirchen weisen Markierungen jeweils auf die Laufrichtung hin. Dies betrifft vor allem auch den Kommuniongang. Beim Verlassen der Kirche nach den Gottesdiensten sollten die jeweiligen Ausgänge beachtet werden, die dafür vorgesehen sind, und das Gelände sollte zügig verlassen werden. Infos im Internet (www.kath-rheinfelden.de).

Evangelische Präsenzgottesdienste wird es bis zum 10. Januar nicht geben. Die Christuskirche ist trotz Lockdown täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Es liegen Kurzimpulse mit Gebet und Segen für eine Feier daheim bereit. Die Krippe ist aufgestellt. Einzig am 24. Dezember bleibt die Kirche auf Anordnung der Landeskirche geschlossen, um Versammlungen zu vermeiden.

Statt eines Präsenzgottesdienstes an Heiligabend wird um 22 Uhr ein Online-Gottesdienst mit Diakonin Zell angeboten, „in dem wir gemeinsam Gottes Mensch-Werden feiern wollen, Gedanken sammeln, Hoffnung tanken und Trost erfahren“, so Pfarrerin Beatrix Firsching. Der Gottesdienst findet als Zoom-Meeting statt, Infos dazu auf der Homepage (www.evangelisch-in-rheinfelden.de).

Was die Adventstüten angeht, so gebe es noch eine geringe Anzahl für alle Altersgruppen, die vor dem Pfarrhaus in der Stettiner Straße 2 abgeholt werden können. „Wir bringen diese bei Bedarf auch zu Hause vorbei“, ergänzt Firsching. Auch die Schatzkiste des Escape Rooms steht am 24. Dezember, von 10 bis 11 Uhr vor der Christuskirche. Die Petrusgemeinde bietet an den Feiertagen an der „Wäscheleine“ vor dem Gemeindezentrum in Herten (Augster Straße 19) wieder Briefumschläge mit Gottesdiensten und Andachten für zu Hause, zum Mitnehmen an.

Außerdem wurde ein Weihnachtsrundweg eingerichtet, auf dem man vom 24. bis 27. Dezember in Herten einen Weihnachtsspaziergang zu besonders dekorierten Fenstern, Balkonen und Gärten machen kann. Den „Reiseführer“ dazu findet man auf der Homepage oder gedruckt in den Geschäften und Kirchen in Herten.

In der Johannesgemeinde gibt es für alle Altersstufen an Heiligabend, von 9 bis 19 Uhr, eine Auswahl an der Wäscheleine vor der Kirche in Minseln und vor dem Gemeindezentrum in Karsau abzuholen. Statt eines Krippenspiels in Minseln gibt‘s eine gemütliche Weihnachtsstunde zum Download am 24. Dezember um 16 Uhr.

Auch in der evangelischen Kirche in Dossenbach gibt es vorerst keine Präsenzgottesdienste. Allerdings ist die Kirche von Donnerstag, 24. Dezember bis Sonntag, 27. Dezember jeweils von 10 bis 19 Uhr, für die „persönliche, stille Andacht geöffnet“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Auch hier sollte, falls sich mehrere Personen in der Kirche aufhalten, auf Abstand geachtet werden. Wie die katholische Seelsorgeeinheit mitteilt, werden auch in Schwörstadt die Präsenzgottesdienste, wie angekündigt, stattfinden. Allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl, Maskenpflicht und ohne Gesänge. Wer keinen Platz bekommen hat oder aus persönlichen Gründen nicht in die Christmette gehen kann, kann diese am Heiligabend um 17 Uhr aus der Martinskirche via Livestream erleben. Infos im Internet (www.seelsorgeeinheit-wehr.de).