Rheinfelden vor 3 Stunden

Warten hat bald ein Ende: Der vierte Abschnitt der A 98 soll am 15. Dezember endlich eröffnet werden

Seit 2009 wird am Abschnitt 4 der A 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost an die Wiesentalstraße in Minseln gebaut, nun steht er kurz vor der Eröffnung: In gut einem Monat soll der Abschnitt für den Verkehr freigegeben werden. Ein Rückblick auf eine Dauerbaustelle.