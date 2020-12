von sk

Laut Polizei kam es am Freitagmittag im Zeitraum von 12.10 Uhr bis 13.40 Uhr zu einer Unfallflucht, nachdem ein unbekannter Fahrer in der Alemmanenstraße in Rheinfelden einen geparkten Renault Clio beschädigte. Der Sachschaden an dem Renault beträgt rund 400 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen bezüglich des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07623/740 40 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.