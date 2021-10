von sk

Nach einem Unfall am Mittwoch, 12.45 Uhr, in der Moselstraße in Rheinfelden mit unklarem Hergang sucht die Polizei Zeugen. Demnach bog ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Audi A 6 von der Nollinger Straße in Richtung Hardtstraße in die Moselstraße ein. Ein 68 Jahre alter Mann befuhr gerade mit seinem Nissan-Kleinbus die Fritz-Roessler-Straße in Richtung Moselstraße und hielt im Einmündungsbereich an, um zwei Radfahrer durchzulassen.

Unterschiedliche Angaben zu Vorfall

Als er wieder anfuhr, kam es zum Streifvorgang mit dem Audi. Der Hergang wird allerdings unterschiedlich beschrieben, deshalb sucht das Polizeirevier Rheinfelden Unfallzeugen. Zu dieser Zeit herrschte reger Abholverkehr beim Kindergarten auf der gegenüberliegenden Seite der Nollinger Straße. Laut Polizeibericht hat ein Mann einen Unfallbeteiligten noch angesprochen. Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden, Telefon 07623/740 40.