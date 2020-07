Rheinfelden vor 1 Stunde

Sterne laden am Rheinufer in Rheinfelden nahe der Dürrenbachmündung ab sofort zum Verweilen ein

Sitzgelegenheiten am Rheinuferweg in Rheinfelden und eine Begegnungsstätte auf dem Sunnebuggele mit Aussicht in die Schweiz wurden nun offiziell eröffnet.