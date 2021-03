von Horatio Gollin

Seit dem 8. März erlaubt die Corona-Verordnung des Landes wieder kontaktarmen Freizeitsport. Erlaubt ist die sportliche Aktivität auf Sportanlagen und in geschlossenen Räumen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet werden. Kinder bis 14 Jahren dürfen in Gruppen bis 20 Kindern im Freien sporteln. Wir haben uns in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt umgehört, wie die Sportvereine die Möglichkeiten zu sportlichen Aktivitäten umsetzen.

Rheinfelden: „Für die Kinder und Jugendlichen, die lange zu Hause saßen, bedeutet es Freude, wieder Fußball zu spielen“, meint Patrick Da Rugna, Vorsitzender des Fußballvereins FSV Rheinfelden. Die Jugendmannschaften können mit 20 Kindern unter 14 Jahren auf der Richterwiese oder im Europastadion trainieren. „Es trainieren alle Jugendmannschaften bis zur C-Jugend zweimal wöchentlich“, so Da Rugna. Die Trainer wurden bezüglich der Hygiene-Vorschriften geschult, die Regeln werden auch Eltern und Spieler kommuniziert. „Aber es bedeutet auch für die Ehrenamtlichen mehr Stress. Denn Hygieneanforderungen umsetzen und Dokumentation zu betreiben, bedeutet mehr Engagement im Ehrenamt als sowieso schon.“ Der Südbadische Fußballverband hat mitgeteilt, welche Übungen beim Fußballtraining als kontaktarm gelten, die Trainer konzentrieren sich auf diese Übungsformen. „Kontaktarm bedeutet, dass beispielsweise keine Zweikampfübungen durchgeführt werden dürfen oder Standardsituationen, wo die Kinder länger und näher bei einander stehen“, erklärt Da Rugna. Möglich sind Technikübungen, Zirkeltraining und andere Spielformen, bei denen nur ein relativ kurzer Kontakt besteht. Weiterhin haben die Kinder die 1,5-Meter-Abstandsregel einzuhalten und müssen schon in Sportbekleidung zum Training kommen. Eine Begleitung durch die Eltern ist untersagt.

Schwörstadt: Beim Turnverein Schwörstadt wird fast ausschließlich kontaktarmer Sport betrieben. „Leichtathletik ist eine Individualsportart. Beim Tischtennis wird, wenn es geht, nur Einzel gespielt und da ist ja die Platte dazwischen. Bei den Gymnastikgruppen kann man ausreichend Abstand halten“, sagt Vorsitzender Michael Hribar. Nur beim Kinderturnen und Tanzen könne der Abstand nicht so eingehalten werden. Außer der Leichtathletik trainieren für gewöhnlich alle Abteilungen in der Turn- und Festhalle. Derzeit wird aber in allen Abteilungen noch auf das Training verzichtet. Zum einen, weil die Gemeinde die Halle und die Außenanlagen noch nicht wieder frei gegeben hat, zum anderen startet das Leichtathletiktraining im Freien generell erst wieder im April.

Der Verein sei derzeit auch vorsichtig wegen der steigenden Infektionszahlen. „Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern“, so Hribar. Die Zwei-Haushalte-Regel soll gar nicht umgesetzt werden: „Entweder darf jeder trainieren oder niemand“. Das Hygienekonzept des Vereins sieht bei Kindern vor, dass sie die sportlichen Einrichtungen umgezogen und mit dem Übungsleiter betreten dürfen. Begleitpersonen haben keinen Zutritt. Nur bei Kindergartenkindern sollen die Eltern mit in die Umkleide kommen dürfen, um zu helfen.

Grenzach-Wyhlen: „Sport ist nicht nur Sport. Es bedeutet Kontakte und Freundschaften zu pflegen“, meint Ellen Pertler, Vorsitzende des Turnvereins Grenzach. Da bis auf die Leichtathletik alle Abteilungen in Hallen trainieren, wird für diese noch kein Training angeboten. Bei der Leichtathletik melden sich die Kinder online an. Die Trainer richten sich nach dem vom Deutschen Sportbund vorgeschriebenen Hygienekonzept und dem Schutzkonzept des Leichtathletikverbandes Baden-Württemberg. Aktuell findet ein Lauftraining des Turnvereins Grenzach an drei Tagen in der Woche auf dem Markgrafenplatz statt.

Rudolf Oeschger von der Abteilungsleitung Leichtathletik erklärt im Gespräch, dass beim Lauftraining die gleichen Regeln wie schon im vergangenen Frühsommer gelten, um das Infektionsrisiko zu minimieren und den Trainingsbetrieb für die kommenden Wochen und Monaten zu sichern. Körperkontakt ist untersagt. Eltern haben keinen Zugang. Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen, Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Beim Lauftraining ist eine Bahn Abstand einzuhalten sowie nach vorne und hinten ein 15-Meter-Abstand.