von Horatio Gollin

Der Restaurantbesuch zu Weihnachten muss aufgrund des neuen Lockdowns ausfallen. Eine Recherche zeigt aber, dass die meisten Restaurants in Rheinfelden und Schwörstadt auch über die Weihnachtsfeiertage einen Take-away-Service anbieten. Einige Restaurants versuchen, Kunden mit saisonalen Wildgerichten zu locken, und ein paar wenige Gastronomen bieten auch spezielle Weihnachtsmenüs an.

Für die zwei Weihnachtsfeiertage bietet das Ristorante „Wasserturm“ in Rheinfelden seinen Gästen ein Weihnachtsmenü als Take-away an – zum Dessert gibt‘s natürlich Tiramisu. Ein solches Angebot gab es auch in den vergangenen Jahren, erklärt Wirtin Rosa d‘Addario, aber das wurde nur wenig nachgefragt, da die meisten Gäste lieber im Restaurant gegessen hätten. Die Wirtin hofft, dass das Weihnachtsmenü auf das Interesse ihrer Kunden stößt. „Bis jetzt ist es noch mager, nur drei Familien haben sich für das Weihnachtsmenü angemeldet“, so d‘Addario.

Die Branche ist schwer gebeutelt und im November konnte das Ristorante Wasserturm nur zehn Prozent des normalen Umsatzes erwirtschaften. Auf die sogenannte Novemberhilfe seien sie angewiesen und d‘Addario hofft, dass Restaurants im Januar wieder öffnen dürfen. Aber sie glaube, dass der Lockdown sich noch ins Frühjahr ziehen wird. An Heiligabend und an Silvester bleibt das Ristorante „Wasserturm“ geschlossen, ansonsten wird weiterhin auf das tägliche Take-away-Angebot gesetzt.

Gleich zehn verschiedene Weihnachtsmenüs stehen im Landgasthof „Maien“ in Schwörstadt zur Auswahl. „Wir bieten zum ersten Mal an Weihnachten Essen zum Abholen an“, erklärt Wirt Oliver Börner. „Da wir in den vergangenen Jahren an den Feiertagen immer komplett ausgebucht waren, war es von der Küchenkapazität nicht möglich, zusätzlich auch Speisen zum Abholen anzubieten.“ Erste Anmeldungen für die Menüs gehen im Maien nun ein. Anmeldefrist ist der 22. Dezember. „Ich vermute, dass die Gäste erst noch abwarten wollten, wie sich die Situation für Weihnachten entwickelt, mit wie vielen Personen sie zusammenkommen können“, sagt Börner.

Der Abholservice unter der Woche hat sich für den Landgasthof nicht gerechnet, so dass das Take-away auf die Wochenenden beschränkt wurde. „Ich hoffe, dass sich die Aktion an Weihnachten trägt“, sagt Börner. „Wir machen dieses Angebot, um den Kunden eine Alternative zu bieten.“ Da an den Weihnachtsfeiertagen hochwertige Speisen angeboten werden, sei der Einkauf entsprechend teuer. Traditionell schließt der „Maien“ nach dem großen Silvesterball bis zum Wochenende nach Dreikönig. Da dieses Jahr kein Silvesterball stattfindet, schließt der Landgasthof „Maien“ seinen Betrieb bereits am 28. Dezember bis voraussichtlich zum 10. Januar.