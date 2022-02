von Roswitha Frey

Erst vor wenigen Tagen hat Simon Falk die praktische Prüfung seines Musik-Abiturs mit einer glatten 1 abgelegt. Nun glänzte der 18-Jährige an der Orgel der Christuskirche in der Reihe Musik zur Marktzeit mit Virtuosität und packendem Spiel.

Erfreut und stolz stellte Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach seinen hochbegabten Orgelschüler vor, der sich in Werken von Buxtehude, Bach und Mendelssohn-Bartholdy als Ausnahmetalent an der Königin der Instrumente erwies. Die ausgedruckten Programmzettel reichten nicht aus, so zahlreich waren die Zuhörer zu dieser Matinee gekommen, die zum Podium für einen aufstrebenden jungen Organisten wurde.

Laufenburg Die achtjährige Geigerin Sophia Läule brilliert bei „Jugend musiziert“ (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Seit mehr als drei Jahren hat Simon Falk Orgelunterricht bei Bezirkskantor Rainer Marbach in der Altweiler Kirche. Der 18-Jährige aus Weil am Rhein, der am dortigen Kant-Gymnasium den Leistungskurs Musik absolviert, hat mit Klavier angefangen. 2018 wechselte er zur Orgel und wird seither von Marbach ausgebildet.

Die Faszination für dieses Instrument sei „familienbedingt“, erzählt der Gymnasiast. Seine inzwischen verstorbene Großmutter habe Orgel gespielt, auch der Vater von Simon Falk spiele nebenberuflich Orgel. „Die Vielfältigkeit“ reizt Simon Falk an dem Kircheninstrument: „In der Orgel hat man ein ganzes Orchester.“

Ein Mal Unterricht, drei Mal Üben

Ein Mal pro Woche nimmt er Orgelunterricht bei Rainer Marbach, zusätzlich fährt er ein Mal pro Monat nach Freiburg zum Theorieunterricht. Üben kann Simon Falk an der Orgel der Altweiler Kirche, oft übt er drei Mal pro Woche. Dass er in der Corona-Zeit mehr Zeit zum Üben hatte, kam seiner spieltechnischen Entwicklung enorm zugute. Sein Orgellehrer habe gesagt, er habe „einen großen Sprung gemacht“, erzählt Simon Falk, der sich auf den schriftlichen Teil seines Musik-Abiturs im Frühjahr vorbereitet.

„Schule und Musik nehmen die meiste Zeit in Anspruch“, sagt der junge Musiker im lässig-coolen Konzertoutfit, der Werke aus dem Barock, aber auch französische Orgelmusik schätzt. Er könne sich gut vorstellen, Musik zu studieren, in Richtung Kirchenmusik oder künstlerisches Orgelspiel, sagt er.

Erstes Solokonzert

Simon Falk hat Marbach schon bei Gottesdiensten vertreten. Erstmals konnte er nun in einem Solokonzert seine spieltechnischen Fähigkeiten und sein Klanggespür zeigen. Dafür hatte er Stücke aus Barock und Romantik ausgewählt, die er teilweise schon für die Prüfung einstudiert hat. Zupackend, kraftvoll und dynamisch spielte er zum Auftakt das Präludium C-Dur von Buxtehude.

Ebenso sicher und klar war sein Spiel in Bachs g-Moll-Fantasie. Ebenso überzeugte der hochtalentierte Orgelschüler in Mendelssohn-Bartholdys dritter Sonate. In der d-Moll-Toccata von Bach trumpfte er mit Vitalität und Elan auf. Das Publikum und Marbach applaudierten beeindruckt.