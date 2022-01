von Leony Stabla

Hatten wir während der Weihnachtszeit fast immer eine Duftlampe an, geht das allerdings im Moment ein wenig im Alltagsstress unter. Wie schön wäre da ein Raumduft, der seinen Geruch einfach von alleine verbreitet? Im Netz habe ich dazu eine Anleitung gefunden, die natürlich sofort ausprobiert wird.

Das Format Selbstgemacht Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen den Drang geweckt, Dinge selbst herzustellen – sei es, weil plötzlich so viel Zeit da ist, weil man Geld sparen muss, oder weil man unabhängiger sein möchte. Mitarbeiterin Leony Stabla und ihre Söhne Jakob (7) und Jonas (6) machen für uns in einer Reihe den Selbstversuch und stellen verschiedene Dinge selbst her. Heute: Raumduft.

So geht‘s

Man lässt dazu einen Beutel gemahlene Gelatine in 100 Milliliter Wasser für zehn Minuten quellen und erhitzt die Mischung, bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Vorsicht, es darf nicht kochen! Nun gibt man weitere 400 Milliliter Wasser und einen Esslöffel Salz hinzu und rührt, bis es sich aufgelöst hat. Wenn die Flüssigkeit auf Handwärme abgekühlt ist, kommt ein Esslöffel hochprozentiger Alkohol, zum Beispiel Wodka, wahlweise Lebensmittelfarbe und noch 30 Tropfen Ätherisches Öl hinzu. Die Jungs haben sich für etwas Frisches entschieden, da sie sich aber nicht einigen konnten, haben wir eine Mischung aus Orange und Lemongrass hergestellt und alles in gespülte Marmeladengläser gefüllt.

Unser Fazit

Auch am nächsten Morgen war unser Raumduft leider noch nicht fest, geduftet hat er aber sehr fein. Wir haben also versucht, ihn mit einem weiteren Beutel Gelatine noch einmal zu erwärmen und abzufüllen. Anscheinend sind dabei aber der Duft und der Alkohol verdunstet, denn danach hat er nicht mehr funktioniert, dafür haben wir aber etwas anderes geschaffen. Mit „Ihhh, Mama, was sind denn das für Punkte?“ machte mich Jonas darauf aufmerksam, dass wir stattdessen unsere eigene Bakterienkultur gezüchtet haben. Bei einem zweiten Versuch hat es dann aber funktioniert, wir waren wohl nur zu ungeduldig, denn es dauert sehr, sehr lange bis die Mischung geliert. Dann reicht ihr Duft aber gut über einen längeren Zeitraum für einen kleinen Raum, wie zum Beispiel das Badezimmer. Für größere Räume sollte man mehrere Gläser aufstellen.

