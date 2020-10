Rheinfelden vor 42 Minuten

Schwerer Unfall auf der K 6336 bei Rheinfelden: Mann muss aus Auto befreit werden

Ein 64-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall auf der K 6336 von Minseln kommend in Fahrtrichtung Nordschwaben schwer verletzt. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste befreit werden.