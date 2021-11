von Petra Wunderle

Das schweizerische Rheinfelden präsentiert sich auch in diesem Jahr als stimmungsvolles Weihnachtsstädtchen. Bei wechselhaftem aber keineswegs unfreundlichem Wetter fanden am Freitagabend Mitglieder des Gewerbevereins Rheinfelden/Schweiz den Weg vor die Bistro-Bar „Dock11“ in der Fröschweid, um gemeinsam in das diesjährige „Adventsfunkeln“ zu starten.

Mit dabei von dadischer Seite war Gustav Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins Rheinfelden. „Unser Städtli, die Häuser, s‘Inseli und der Stadtpark sind schön beleuchtet, auch wenn die Situation heikel ist“, verdeutlichte Martin Sonderegger, Vizepräsident des Gewerbevereins Rheinfelden/Schweiz. Auf den Fackelumzug sowie den Sechs-Spänner des Feldschlösschens mit Freibier wurde aufgrund der Corona-Situation verzichtet. Dennoch: Immer freitags und samstags lädt Feldschlösschen zur Fahrt in der weihnachtlich dekorierten Kutsche, die von zwei Brauereipferden durch die funkelnde Altstadt gezogen wird, ein. Das Adventsfunkeln wird noch bis zum 9. Januar andauern und trotz der Corona-Pandemie sind einige Aktionen geplant, wie die Schweizer Stadtverwaltung mitteilt.

Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung sowie zahlreiche geschmückte Weihnachtsbäume sollen dem Städtli zusätzlich zu den Illuminationen eine einzigartige Stimmung verleihen. Ferner sind zahlreiche Auftritte von Chören und Musikensembles geplant. So wird es an der Marktgasse während der Vorweihnachtszeit ein Pop-up-Weihnachtslädeli geben, beim Salmenpark wird die Pop-Up-Art-Gallery ihre Tore öffnen, wo auch die beleuchtete Uhr Phénomena von Oris besichtigt werden kann. Die traditionellen Drei Könige werden an den Wochenenden vor dem Rathaus für einen guten Zweck sammeln. Die Weihnachtskrippe auf dem Zähringerplatz und der bei Kindern beliebte Schneehügel zählen zu weiteren Attraktionen in der historischen Altstadt. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit nachhaltigen Produkten erwartet die Gäste bei der Überbauung am Bahnhof, auf dem Platz zwischen der Bar Milano und dem Ambrosia Guesthouse. Bei der Brauerei Feldschlösschen wird es ein Weihnachtsdorf geben.

Was das kulinarische Angebot im Programm des Adventsfunkelns angeht, so wird neben den bestehenden Gastronomiebetrieben im Stadtpark beim Spielplatz das Winter Quartier der Rhybar durstige und hungrige Kehlen verköstigen. Auf dem Zähringerplatz gibt es das Weihnachtschalet sowie die Outdoor-Gastronomie von Piccola Pausa. Das Chäs-Hüttli auf dem Areal der Brauerei Feldschlösschen bietet alles für Käseliebhaber. Es gibt also viel zu entdecken.

Auf den Anlass „Weihnachtsfunkeln“, der jeweils am Freitag vor dem ersten Advent den Auftakt in die Vorweihnachtszeit mit Beleuchtung gab, musste allerdings verzichtet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Adventsprogramm im Internet (www.tourismus-rheinfelden.ch /advent).