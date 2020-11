von Verena Pichler

Der Kindergarten Bienenkorb in Karsau hatte zu Beginn des Jahres mit einem massiven Schimmelbefall zu kämpfen. Im Januar und Februar musste deshalb die Turnhalle gesperrt werden, die Stadt hatte ein Fachgutachten in Auftrag gegeben und ist dem Schimmel mit einer Ozongasbehandlung und einer anschließenden Reinigung zu Leibe gerückt. Damit ist für den Elternbeirat das Problem aber nicht vom Tisch.

Maike Mazurkiewicz vom Beirat nutzte die Gemeinderatssitzung, um auf die Dringlichkeit eines Neubaus hinzuweisen. „Es ist Gefahr in Verzug“, wählte Mazurkiewicz drastische Worte. Während des vergangenen Winters hätten viele Kinder Atemwegsbeschwerden gezeigt. Während die Halle geschlossen gewesen sei, seien auch die Beschwerden wieder abgeklungen.

„Ein Zusammenhang ist höchst wahrscheinlich.“ Auch übte die Mutter Kritik an den Untersuchungen der Stadt. „Die Fachfirma hat nur Sporen in der Luft gemessen.“ Sie selbst habe dann – ohne Wissen der Kitaleitung – Abklatschproben an den Wänden genommen und zur Untersuchung in ein Berliner Labor geschickt. Über diese Ergebnisse sei die Stadt informiert worden. „Wir bitten Sie inständig, Geld im nächsten Haushalt für einen Neubau einzustellen.“ Denn nur weitere Sanierungen des Daches würden nichts bringen.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bestätigte die Vorgänge und die Untersuchungen. „Wir haben eine Sanierung vorgenommen, wir sind der Hausherr.“ Zudem machte er deutlich, was er von dem Alleingang der Mutter hielt. „Eine Untersuchung hat durch eine von uns bestellte Fachkraft zu erfolgen und ist erfolgt.“ Da es bei der Bürgerfragestunde nicht vorgesehen ist, dass sich eine Diskussion entwickelt, wollte Eberhardt danach zur zweiten Wortmeldung überleiten, was Mazurkiewicz nicht akzeptieren konnte. „Wir sind Bürger und haben das Recht uns hier zu äußern.“

Bislang steht der Ausbau der Kita samt Sanierung auf der Prioritätenliste der Stadt ganz oben. Dadurch soll eine Gruppe für 25 Kinder ab drei Jahren zusätzlich entstehen. Diese wird der Gemeinderat in seiner Klausurtagung am kommenden Freitag bearbeiten.