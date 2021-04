Rheinfelden vor 58 Minuten

Polizei stellt Statistik für 2020 vor: Corona-Pandemie befeuert Gewalt gegenüber dem Partner

104 Anzeigen wegen Partnergewalt hat das Polizeirevier Rheinfelden im vergangenen Jahr bearbeitet, 90 Mal mussten Kollegen wegen Gewaltdelikten im häuslichen Umfeld ausrücken. Damit reiht sich die Kreisstadt ein in einen bedrückenden, bundesweiten Trend: Durch die Corona-Pandemie steigen die Fallzahlen in diesem Bereich an, während sie in fast allen anderen sinken.