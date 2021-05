von Horatio Gollin

Die Weiterentwicklung der Hebelschule beschäftigt den Stadtteilbeirat Nollingen. Karin Paulsen-Zenke berichtete aus dem Hauptausschuss des Gemeinderats Rheinfelden, dass an der Scheffelschule, der Gertrud-Luckner-Realschule, der Gemeinschaftsschule und der Hebelschule Raummangel besteht.

An der Hebelschule genügten die Klassenzimmer im Schulgebäude am Neumattenweg und in der Alten Schule nicht den aktuellen Anforderungen, zudem weise die denkmalgeschützte Alte Schule einen hohen Sanierungsbedarf auf. Die Schülerzahlen sollen steigen, insbesondere dann, wenn das Wohngebiet „Cranach Ost“ realisiert wird. Um dem Raumbedarf kurzfristig gerecht zu werden, wurden schon Container für fünf Jahre für jährlich 25.000 Euro angemietet.

Eine Sanierung der Alten Schule wurde im Gremium als nicht zielführend eingeschätzt. Stattdessen soll die Planung eines Anbaus in zwei Stufen im Neumattenweg angegangen werden. Beiratssprecher Rainer Vierbaum meinte, dass die erste Phase mit vier neuen Klassenzimmern und Nebenräumen in fünf Jahren realisiert sein sollte. Dann müsse man über die zweite Anbauphase diskutieren, wenn sich abzeichne, dass „Cranach Ost“ realisiert werde, was seiner Einschätzung nach noch zehn Jahren dauern werde. „Die Container dürfen keine Dauerlösung werden. Nach Ende des Mietvertrags muss ein Neubau stehen.“